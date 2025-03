FECS II: Far East Contemporary Sound Festival con Mong Tong e Dis Fig

Sabato 26 aprile | 18*00-23*30

Parco Ardito Desio/Skate Park KK

FECS II: Far East Contemporary Sound Festival

A cura di Cas*Aupa

In collaborazione con Hybrida e Far East Film Festival

Free entry

In occasione del Far East Film Festival, Cas*Aupa rinnova l’appuntamento dedicato alle connessioni musicali con l’Estremo Oriente, portando a Udine uno sguardo su ciò che accade nel panorama musicale contemporaneo mondiale ed asiatico.

FECS esplora le intersezioni tra la musica tradizionale dell’Estremo Oriente e le sperimentazioni elettroniche più innovative. Questa seconda edizione rappresenta un’immersione ancora più profonda nelle sonorità contemporanee di artisti che creano con la loro espressione un ponte tra radici ancestrali e linguaggi musicali d’avanguardia. Ospiti internazionali di quest’anno saranno Mong Tong (live performance) e Dis Fig (DJ Set).

Mong Tong è il progetto psichedelico di due fratelli originari di Taipei (Taiwan). Tra i significati associati al nome Mong Tong, il duo predilige “il lato orientale dei sogni”. Nel comporre la loro musica, i Mong Tong si ispirano ai temi della fantascienza, dell’occultismo, delle superstizioni taiwanesi e del folklore locale.

Il live sarà seguito dal DJ Set di Dis Fig. Conosciuta con il suo pseudonimo, Felicia Chen si distingue come produttrice, DJ e artista vocale che trascende ogni genere e definizione. Il suo approccio artistico si caratterizza per una costante ricerca e sperimentazione, che spinge i confini della musica elettronica verso territori ancora inesplorati, mentre la capacità di amalgamare stili differenti e di creare atmosfere sonore uniche la colloca come una figura di rilievo nella scena musicale contemporanea. La discografia di Dis Fig vanta due album collaborativi con artisti iconici come The Bug e i The Body.

A esibirsi saranno anche artisti locali: Letargia Morale, che proporrà una selezione musicale di ricerca ritmica e sonora da tutta l’Asia, e No-oN, un live set tra sample destrutturati e loop in continua trasformazione.

A completare l’evento ci sarà l’iconico light show di Hybrida.

La location di FECS II è uno spazio urbano liminale: il Parco Ardito Desio. Conosciuto anche con altri nomi, questo luogo offre ampi spazi aperti, geometrie essenziali e funzioni parzialmente definite. Le sue pareti, con un gioco enigmatico, lo hanno reso negli anni ‘90 una delle hall of fame più ambite dai writer di tutta Europa. Con una storia intrecciata tra musica, skate e graffiti, il Parco Ardito Desio è carico di suggestioni, capace di accogliere nuove forme di espressione artistica e di trasformarsi nel palcoscenico perfetto per questa edizione del FECS.

FECS è prodotto da Cas*Aupa col contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.