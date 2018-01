A febbraio la rassegna “Fargo” presso La Scighera (MI)

“La Scighera è un grande spazio di 480 mq che sorge in Via Candiani, nel cuore del quartiere milanese Bovisa. L’area è fisicamente suddivisa in quattro zone: un bar-caffetteria, un’area palco destinata a concerti e spettacoli teatrali, una libreria-mediateca che vedrà l’allestimento di mostre ed esposizioni e un grande soppalco che, oltre a fare da sede all’emittente Radio Bandita, ospiterà corsi e seminari”.

FARGO

cinque concerti di una folle intimità ed energia

Ci sono artisti italiani cocciuti come muli, morsi dal serpente del folk-blues di derivazione americana. Sonagli ai piedi e grancassa, o voce e chitarra soli. Sono cantautori che macinano chilometri e concerti, che non sognano solo i grandi scenari americani ma a volte li calpestano davvero, alzando la polvere dietro di loro, regalandoci sempre un soffio di libertà.

Vi invitiamo a Fargo, per condividere con noi il racconto di tutto questo.

Bob Corn, venerdì 9 febbraio

La sua musica è come la sua vita: un hobo in viaggio con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.

Prima del concerto Tiziano presenta la proiezione di “Inagibile” (2016), 27 min. Metà documentario, metà videoclip, racconta la storia di chi, come lui, ha perso la casa nel terremoto del 2012 in Emilia.

Phill Reynolds, venerdì 23 febbraio

Le radici affondano nel folk blues americano, il tocco è bluesman, la sensibilità è da storyteller, le progressioni richiamano il bluegrass.

Comaneci, venerdì 9 marzo

Canzoni semplici in cui il folk incontra il blues, lentezze acustiche attraversate da una voce dalla sorprendente sensualità.

Diego Potron, sabato 24 marzo

Un blues alla desert rock, toni acustici, lievi distorsioni, strati sonori vicini alle atmosfere della psichedelia.

Elli De Mon, venerdì 13 aprile

Un blues nuovo, fatto di slide selvaggi e contaminato da influenze punk e dalla musica indiana.

Inizio concerti ore 21.30, ingresso 5 € + tessera arci