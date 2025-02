Febbraio 25 al Magazzino sul Po (TO): Prìncipe Records, Michel Banabila, Khalab…

Che succede a Magazzino sul Po?

14.02 Prìncipe Records Showcase – Nìdia, dj Licox, Nuno Beats

In occasione del Black History Month, venerdì 14 febbraio ALMARE, in collaborazione con Magazzino sul Po, presenta lo showcase di Príncipe Records, etichetta di Lisbona che combina house, techno, kuduro e altri generi della diaspora africana. Príncipe mette al centro un’estetica della perifericità come spazio di innovazione e trasformazione. Sul palco si alterneranno Nídia, Dj Lycox e Nuno Beats. A seguire, un after party a cura di Magazzino sul Po.

Ticket Intero € 13 – Studentə / sociə AWI € 10. Gratuito per persone con disabilità. Per condizioni di fragilità economica, scrivere a info@almareproject.it.

15.02 JAZZ IS DEAD! ’25 preview: Michel Banabila (Knekelhius/Bureau B) live + Carne Tremula live

Contributo 10 euro, riservato ai soci arci. Nuovo appuntamento firmato Jazz is Dead! in attesa delle prossime news del festival torinese.

Michel Banabila : Compositore e artista del suono, attivo dal 1983, ha prodotto colonne sonore per film, documentari, video arte e coreografie. La sua musica varia dall’elettronica minimale a drone, ambient sperimentale e musica su nastro.

16.02 SOFÀ SO GOOD #6.4 | NERVI + KHAMILLA

Dalle 18:00 concerti e aperitivo.

Nervi : Elia Rinaldi, nato dalla scena underground fiorentina, combina dark pop e glam rock.

Contributo alla porta 7€.

21.02 Delicatoni open act: Tragic Carpet Ride

Contributo alla porta 12€. Ultima tappa della rassegna Sberdia Release prima della Night finale. In scena i Delicatoni: Antonio Bettini, Smilian Jack Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru. Il loro stile musicale spazia da ballate jazz a tracce dance estatiche. Il nuovo album “Delicatronic” include un live set diverso, completamente elettronico e mirato alla sperimentazione ritmica e sonora.

Tragic Carpet Ride: progetto torinese di Filippo Zimarro, Francesco Cornaglia e Alessandro Osella. Influenze psichedeliche e alternative anni ’90.

22.02 Khalab’s Soundtrack (From Congo to Cosmos) x Seeyousound International Music Festival

€5 all’ingresso con tessera Arci. Dopo la proiezione del documentario Soundtrack to a Coup d’Etat, Khalab trasformerà il dancefloor in un viaggio sonoro unico. Collaborazioni con Kasai Allstars e produzioni visionarie che fondono tradizione e innovazione, incontrando ritmi jazz sperimentali.

Khalab (dj set): Raffaele Costantino, dj e conduttore radiofonico per RAI Radio 2, sperimenta nuovi incroci tra musica elettronica, tradizione africana e jazz. Collaborazioni con artisti come Kasai Allstars e Moses Boyd.