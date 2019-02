Febbraio 2019 ad Argo16 (VE): One Dimensional Man, Anne-James Chaton & Andy Moor, Preoccupations…

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

01/02 – One Dimensional Man / Heretics

Ingresso 12 € con tessera Acsi – 10 € per chi partecipa ad New Echoes | Eric Chenaux al teatrino di Palazzo Grassi – Punta della Dogana

Ridotto 8 € con tessera Acsi per studenti muniti di tesserino

21.30 – Apertura Argo16

22.00 – Mauro & Matilde Sambo – A/V performance

22.45 – Heretics – avant-rock, spoken word

24.00 – One Dimensional Man

Puntuale come un orologio svizzero ecco la prossima avventura in crossover di Argo16, incentrata sul torbido e dissacrante abbraccio tra punk e poesia maledetta.

Attori principali i One Dimensional Man di Pierpaolo Capovilla ed Heretics, il duo formato dal poeta Anne-James Chaton con l’anima dei The Ex Andy Moor.

In apertura l’ultima fatica audio-video sperimentale del duo Mauro& Matilde Sambo.

