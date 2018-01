Febbraio 2018 al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

#FINOAMEZZANOTTE – FEBBRAIO – MAGAZZINO SUL PO – TORINO

venerdì 2 The Minis

Julian, Zak e Luca, tre ragazzi dell’età media quattordici anni, ad aprile 2015 decidono di formare una band, THE MINIS, per emulare i propri idoli, tra i quali Rolling Stones, The Who, The Strypes. Il risultato è esplosivo e di lì a poco THE MINIS iniziano ad esibirsi dal vivo debuttando nel febbraio 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino in apertura al concerto degli Statuto.

Il 2017 è l’anno del grande salto: arriva il nuovo batterista, Mattia al posto di Luca, e The Minis iniziano a suonare sui palchi dei grandi festival italiani (Apolide, Siren e Home festival) e a lavorare al primo disco.

INFO

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

venerdì 2 febbraio 2018

apertura porte ore 21:00

sabato 3 Jazz is Dead! presenta: ZS, New York Jazz Trio (di questo tour abbiamo parlato qui, ndRedazione)

INFO

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

sabato 3 febbraio 2018

apertura porte ore 21:00

Ticket €8

sabato 10 Sumadai: teatro d’improvvisazione

giovedì 15 | sudore | #10 Tweeedo + Sergio Beercock + Electro Nachos djset

venerdì 16 Psycho River Fest preview #1 w/ Carlton Melton + Delysid + Plateaux

INFO

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Ticket 6€

venerdì 16 febbraio 2018

Apertura porte ore 21:00

sabato 17 Matteo Fiorino – Senza Cuore tour

INFO

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Ticket TBD€

sabato 17 febbraio 2018

Apertura porte ore 21:00

giovedì 22 Buzzy Lao

Buzzy Lao è un artista torinese che unisce nella sua musica neo-blues, contaminazioni black e cantautorato italiano, immancabilmente accompagnato sul palco dalla particolare chitarra Weissenborn (resa famosa nella scena alternative blues da Xavier Rudd, Ben Harper e John Butler).

INFO

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Ticket 5€

Giovedì 22 febbraio 2018

Apertura porte ore 21:00

sabato 24 Jazz is Dead! presenta: Jooklo Duo feat. Mette Rasmussen (di quest’accoppiata abbiamo parlato qui, ndRedazione)

INFO

Jazz is Dead @ Magazzino Sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

Ticket 5€

Sabato 24 febbraio 2018

Apertura porte ore 21:00