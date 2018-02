Febbraio 2018 ad Argo16

Ci scrivono gli amici di Argo16 per comunicarci le date di questo mese.

02/02 – Colapesce “Infedele tour” – Opening Act: Marco Iacampo

04/02 – Power Acoustic Sunday: Clock pointer’s dance / Stefan Fraunberger / Electro-jam

10/02 – Carnebal folk: Duo De Schepper Sanczuk + Duo David Loris

11/02 – Power Acoustic Sunday: Rosa Brunello Y Los Fermentos / Palco Aperto / Jam feat Michele Uliana

17/02 – Fine Before You Came – Opening Act: Kint

18/02 – Power Acoustic Sunday: The Mad Lab / Iz / Electro Fusion Jam

23/02 – Dwarves, Nick Olivieri & Svetlanas

25/02 – Power Acoustic Sunday: Les Champs Magnetiques / 2xZ Duo / Surrealimpro