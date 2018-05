Father Murphy – L’ultima messa (domenica 13 maggio a Bologna)

Riceviamo e pubblichiamo.

Ultimo, doppio album rilasciato lo scorso 20 aprile dalla locale Avant! Records, ultima officiazione per il pubblico cittadino domenica 13 Maggio nella sala della Memoria di Ateliersi.

H 19 – Sonorizzazione Avant! Records (ambient, folk, ritual) nella Caffetteria del Sì

H 20 – Gaspare Caliri di Sentireascoltare intervista i Father Murphy per NEU RADIO. Introduce Massimiliano Zani

H 21 – Father Murphy live nella sala della Memoria

I Father Murphy non hanno bisogno di lunghe introduzioni.

Fin dal 2003, quando si formarono all’interno del collettivo Madcap, l’allora-trio-ora-duo prima trevigiano poi torinese non ha mai smesso di incidere album, macinare km in giro per il mondo, ma soprattutto leggere e rileggere costantemente la propria scrittura alla ricerca di una purezza di forma e di sostanza che non poteva passare se non per la sottrazione degli elementi, quasi a voler verificare cosa vi fosse di sostanziale una volta eliminato non solo il superfluo ma gli strumenti stessi della musicalità pop per come la conosciamo.

Un labor limae certosino che nel corso di tre lustri ha portato Chiara Lee e Freddie Murphy a comporre il proprio stesso compianto: Rising. A Requiem For Father Murphy.

Ingresso €7

No tessere