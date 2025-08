FARAH KADDOUR & MARWAN TOHME, Ghazel

Ghazel segna il debutto del duo composto da Farah Kaddour e Marwan Tohme. Kaddour, giovane musicista libanese, aveva già esordito nel 2024 con un album di improvvisazioni per bouzouki per Asadun Alay Records, etichetta di Montréal dedicata alle nuove musiche mediorientali. Tohme, invece, si occupa dell’elettronica e delle chitarre elettriche trattate. Entrambi sono membri dei Sanam, l’ensemble della vocalist Sandy Chamoun, il gruppo più noto anche all’estero proveniente dalla scena sperimentale libanese.

Ghazel è un nuovo progetto curato dalla Ruptured Records, etichetta con sede a Beirut che ormai da qualche anno è riuscita nell’impresa di portare all’attenzione di critica e pubblico internazionale la musica contemporanea prodotta dalla nuova onda libanese.

Estrapolati da improvvisazioni live, i sette brani contenuti in Ghazel rispettano lo spirito tradizionale della musica d’arte araba, inserendolo tuttavia in un contesto elettroacustico moderno, a tratti rumoroso e scostante. Questa scelta artistica mira ad accentuare metaforicamente le contraddizioni interne alla società libanese: una fusione problematica tra il suono straniante prodotto dalle quattro doppie corde del bouzouki (lontano parente della mandola) di Farah Kaddour e l’elettronica “dura e pura” di Marwan Tohme.

In arabo classico, “Ghazel” indica la forma breve di un componimento poetico a tema amoroso o erotico. Se questa è l’ispirazione e la modalità, i brani che si dipanano all’ascolto indicano entimenti repressi, dei monumentali “non detti” nell’elaborazione comune della società musulmana. Temi che, sebbene ampiamente risolti dalle élite sociali e/o artistiche, qui mettono in luce una comunità anticonformista che di quella morale, anche attraverso la musica, vuole ribaltare le fondamenta.

A questo riguardo, è utile tradurre i titoli dei brani: “Come si incontrano i cuori”, “Ibernazione obbligatoria”, “Desiderio”, “Il mio gatto”, “Siamo nati in Purgatorio”, “La melodia del Pastore”. L’impatto che la nuova musica prodotta dalla Ruptured Records potrebbe avere su quel martoriato Paese è socialmente auspicabile e simile a quello che in Italia rappresentò l’esplosione del punk. Per approfondire il contesto, è consigliabile leggere il romanzo “Quando Nina Simone ha smesso di cantare” di Darina Al-Joundi e Mohamed Kacimi (Einaudi), che ne svela il dietro le quinte.