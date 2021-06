FANGO REPORT | #7 – Era de maggio

Bentornat* nel nostro spazio. Qui dentro, di mese in mese, vi teniamo aggiornat* sulle nuove proposte di Fango Radio (o “La Fango”, come ci piace chiamarla in redazione). Tirando le somme di questo ineffabile Maggio che volge al termine non possiamo che dirci abbondantemente soddisfatti: ad un mese che si apre all’insegna del brivido, con gli occhi al cielo a indovinare la traiettoria della caduta incontrollata dello stadio di un razzo cinese e si conclude regalandoti la vittoria all’Eurovision, cosa puoi chiedere di più? A parer nostro, ben poco. Avanti, quindi, con le new entries.

Walk So Silently That the Bottoms of Your Feet Become Ears

Una raccolta di materiali sonori di artist* che operano con un approccio site-specific. Archivi di paesaggi del suono che riflettono sul tema del territorio liminale, dello scarto, del residuo: field recordings, interviste, vocal soundscapes, poesie, installazioni sonore, in una stretta relazione tra lo spazio architettonico e i suoi attraversamenti (umani e non umani). Il format è a cura di Vittoria Assembri, ricercatrice in campo architettonico e sonoro e Gaia Ginevra Giorgi, poeta, sound-artist, performer e ricercatrice.

Tragafuegos supersónicos

La serie invita alla scoperta di alcuni degli aspetti più affascinanti dello sviluppo delle musiche sperimentali e d’improvvisazione in Messico. Un percorso che connette scene rilevanti, spazi emblematici e artisti essenziali in luoghi chiave del paese, sia per il consolidamento della tradizione sperimentale messicana che per la capacità di tracciare nuove rotte verso il futuro. Il programma è curato da El Huacal, spazio culturale indipendente incentrato su nuova musica, improvvisazione e cinema underground.

Humus. Terreni poetici

Evento a cadenza mensile a cura di ‘Poecity – azioni di poesia’: versi d’autore su parole che stanno segnando i nostri giorni. Le prime parole: ’Stop’ per maggio, ‘Distanze’ per giugno, ‘Prossimità’ per luglio, ‘Raccoglimento’ per settembre. Si tratta di parole proposte ad incontri precedenti di Poecity, come spunto per condividere e capire alcune delle contingenze in cui ci stiamo trovando, attraverso la lettura di testi poetici scelti dai partecipanti. Proponiamo alcune di queste poesie come forme di contatto, rimescolamento, traversata. Ogni mese nell’evento si alternano alla lettura tre persone che prendono parte al progetto.

Restiamo animali

Format a cadenza settimanale curato da Lorenzo Guadagnucci e Camilla Lattanzi. Un programma “animalista, antispecista e vegan” che racconta l’attualità e lo sviluppo del pensiero nonviolento e antispecista, concentrando l’attenzione sugli animali non umani. Trenta minuti di notizie, riflessioni, musica e ricette “cruelty free”.

Don’t Be Afraid About Future

Una serie di radio shows curati dalla crew FU.ME. Un percorso tra i suoni del passato, del presente e del futuro. L’etichetta ci propone un viaggio culturale e musicale con dj-set e live-set provenienti da tutto il mondo per consolidare e supportare una comunità di artisti unita sotto lo stesso groove.

Locksound—Focus

Locksound si ripropone in una nuova veste, con un format audiovisivo; andrà infatti in onda live con una puntata settimanale di 20 minuti circa – in cui conosceremo volti e pensieri di sound artist italiani – ogni giovedì alle 18 e 45 in compagnia di Francesco Giannico e Anacleto Vitolo sulla pagina facebook del collettivo Zeugma a partire da sabato 15 maggio.

Locksound – Focus sarà invece lo spazio di approfondimento musicale sulle produzioni musicali degli artisti intervistati. Si tratta infatti di uno spazio completamente dedicato all’ascolto e complementare a Locksound per conoscere a 360 gradi l’artista della settimana. Locksound – Focus verrà reso disponibile per l’ascolto sulle frequenze di Fango Radio.

L’ottava arte

Format a cadenza mensile a cura di Emanuele Manetti aka GaliExtreme, ValKronos aka Andrea Gaiffi e RygeL aka Ermes Villani.

‘Si dice che l’arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità. Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato se non per uscire letteralmente dall’inferno. Divulgatori videoludici è quello che noi siamo e vogliamo essere, l’ottava arte è questo. Uscire dall’inferno per poter esprimere quello che ci appassiona da sempre. Sono anni che i dibattiti si accendono per inserire il videogioco nella sua forma espressiva più alta. Un giorno, quando non saremo altro che cenere o polvere, il quesito ancora una volta farà capolino nella mente delle persone. O forse sarà semplicemente ufficializzato. Questo poco cambia, poiché noi troviamo un luogo dove poter fare rumore, stiamo in piedi con le braccia lungo i fianchi e i piedi distaccati, facciamo un respiro profondo e spingiamo l’aria attraverso la bocca per creare un suono. Speriamo solo che questo suono possa smuovervi qualcosa. Questa è l’Ottava Arte.’

Tapas Mixtapes – PUM

Le puntate speciali di Tapas Mixtapes per il mese di Maggio sono state curate da PUM – Pisa Underground Movement. Nato nel 2012 nel contesto sociale sviluppatosi attorno all’Ex. Colorificio liberato (Pisa), rappresenta un movimento culturale fluido e indipendente che mette al centro gli artisti, i rapporti umani e la comunità nel quale si sviluppano. Nasce dalla necessità di poter unire e diffondere esperienze culturali attraverso diversi linguaggi come la musica, i video, la pittura, le installazioni multimediali, la danza, il teatro, la grafica e il design.

E anche per questo mese è tutto.

Buoni ascolti!