FANGO REPORT | #6 – Postumi

Ciao e ben ritrovat* nel bollettino mensile che vi offre un resoconto dettagliato delle alterne vicende legate a Fango Radio. Pausa e lungo sospiro. Dovete sapere che, a seguito della pubblicazione della seconda compilation targata Fango Radio Editions, domenica 4 aprile ci siamo abbandonati ad una faraonica diretta radio (che vi invitiamo a recuperare qui) per festeggiare e ripercorrere i nostri primi due anni di trasmissioni: una sbornia di celebrazioni i cui postumi, ad essere sinceri, stiamo ancora cercando di superare. Pausa e lungo sospiro. Ciononostante, mentre ci prendiamo giusto un po’ di tempo per riordinare le idee, procediamo inarrestabili alla consueta segnalazione delle novità e degli highlights nella programmazione di Aprile.

Dobbiamo amarci o morire?

Fuga semiseria nell’universo della parola come margine, organismo, orgasmo, illusione, incantesimo, baratro, luccicanza, con scrolling sonoro experimental, un po’ antico, un po’ futuristico, un po’ sentimentale.

Il format è condotto da Serena Dibiase, ricercatrice indipendente e compositrice di linguaggi e segnali sonori, autrice di poesia (“Amnesia dei vivi” – Pequod ed., “La bambina lo sa” – La Gru ed.) e performer, con il progetto “S.ee” svolge la sua indagine all’interno della sperimentazione e del vocal/soundscape.

L’arcangelico

Contenitore di suoni a cadenza mensile curato da Mirco Magnani: dalla scala pitagorica al field recording e alla musica ambient. Una pausa meditativa sul benessere auricolare.

Mirco Magnani (1961 – Pistoia), è un compositore e produttore italiano residente a Berlino, co-fondatore di Minox, Technophonic Chamber Orchestra e 4Dkiller. Dal 1984 produce musica ed eventi mixed-media con la band Minox. Nel 1996 ha co-fondato l’etichetta discografica indipendente Suite inc. Parallelamente al lavoro discografico, si è esibito con Steven Brown (produttore di Minox “Lazare” 1986) e Blaine L. Reininger di Tuxedomoon, Lydia Lunch, Krisma, Mad Professor ed è stato remixato da Murcof, Nobukazu Takemura, The Gentle People, Daedelus.

Le Jazz Hot

A partire dal 26 aprile trasmetteremo per undici settimane dal lunedì al venerdì una raccolta di approfondimenti sul jazz a cura di Boris Nietzsche. Dietro lo pseudonimo di Michel Delaroche, Boris Vian ha firmato una serie incalcolabile di cronache e recensioni jazzistiche sulle più disparate testate musicali francesi tra gli anni ’40 e ’50. Dal libro Jazz-hot che ne ha raccolto gli scritti, proponiamo una serie di lampi intuitivi (o feroci opinioni) del satrapo francese dai mille nomignoli.

Tapas Mixtapes – HIDE Productions residency

I quattro appuntamenti speciali per Tapas Mixtapes nel mese di Aprile sono affidati alla curatela di HIDE Productions, progetto multidisciplinare nato nel 2018 con l’obiettivo di diffondere e sviluppare una cultura post-digitale che non si limiti al mero racconto dell’attuale periodo storico ma che si configuri come forza propulsiva di una forma mentis proattiva e orientata al futuro.

Segnaliamo inoltre due appuntamenti speciali:

PLOTTING THE URBAN BODY

Giovedì 22 aprile, all’interno della nostra rubrica Erbario, Maria Pecchioli, Carola Haupt ed Ilaria Gadenz raccontano la tappa fiorentina del progetto Plotting the Urban Body, prodotta da Radio Papesse: un’indagine sull’energia nello spazio urbano fiorentino. ‘Plotting The Urban Body’ è progetto in fieri di Maria Pecchioli. È una ricerca interdisciplinare e cross-mediale che indaga lo spazio urbano come corpo organico. Investiga le energie della città e le sue trasformazioni attraverso lo sguardo della cosmogonia taoista dei 5 elementi – fuoco, terra, metallo acqua legno – della medicina tradizionale cinese e del libro dei mutamenti I Ching.

JEROME WORLDWIDE

Venerdì 23 aprile abbiamo ospitato Vague Culture FM, tappa conclusiva del ‘digital radio tour’ a cura dell’americana JEROME WORLDWIDE, etichetta e piattaforma sperimentale con sede in Pennsylvania fondata nel 2016 da Matt Lutz.

E con questo è tutto. Ci aggiorniamo a Maggio.