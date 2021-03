FANGO REPORT #5 – We Hear A New World Vol.2 | Anteprime dalla nuova compilation

Per celebrare degnamente i suoi primi due anni di trasmissioni, Fango Radio presenta ‘We hear a new world – Vol.2’, una raccolta di undici tracce inedite messe a disposizione da altrettanti curatori dei format che ogni mese arricchiscono e ridefiniscono il palinsesto della radio.

Questo secondo volume della compilation, che uscirà il 1° aprile 2021 in download digitale e in formato cassetta a tiratura limitata, segna la quinta produzione targata Fango Radio Editions, collana editoriale nata dal desiderio di diffondere insoliti spunti di indagine sul presente e focalizzata sulla pubblicazione aperiodica di contenuti multidisciplinari proposti in differenti formati.

In anteprima su The New Noise vi proponiamo artwork, tracklist ed un primo estratto in ascolto ricordandovi che a partire da oggi è attivo il preorder della compilation su Bandcamp.

V.A. – We Hear A New World Vol. 2 by Fango Radio Editions

Tracklist & Credits

A1. Joāo Pedro Fonseca – Speculative Inquietude -3.40

A2. Lorenzo Abattoir – 1mic1animal -4.55

A3. Daniele Ciullini – Answers and Questions -4.20

A4. M. Mannocci e M. Nannini – 万岁 (Diecimila anni) -3.30

A5. Alexia Robbio – NIGHT OF -6.08

B1. Adern X – Time Scars -3.48

B2. Pietro Michi – Le corna dei cervi sono antenne -2.36

B3. Caronte – String Rolls -3.01

B4. Petrolio – Y NADE QUERIA SABER Radio Edit -5.01

B5. Maximilian Gallorini – I Hear It Too -5.17

B6. System Hardware Abnormal – Quartz Crystal -3.58

Finalized by Martino “Massprod” Marini

Artwork by F