Fango Report #4: un rigoroso ordine sparso

Caro straniero, sei su Fango Report, la finestra mensile che ti riassume gli appuntamenti da non perdere ed i continui sviluppi legati a quell’ incauto esperimento di trasmissione sonora che risponde al nome di Fango Radio. Tutto chiaro? Molto bene. Avanti con le new entries di febbraio.

ANTIWORLD CHRONICLES

Programma a cadenza mensile che approfondisce l’immaginario sonoro della label AntiStandard Records: all’interno del format, gli artisti che hanno partecipato con le loro tracce alla prima compilation gratuita dell’etichetta dal titolo ‘AntiWorld A’ ci riferiranno nuove storie da questa sorprendente dimensione parallela.

CRATERI

Crateri è un osservatorio aperto sulle molteplici declinazioni della Neue Musik che si propone l’obiettivo di sondare la contemporaneità musicale attraverso selezioni e ascolti mensili di opere e lavori del XXI secolo e non solo. Il programma è condotto da Valentina Besegher, visual artist e curatrice che vive e lavora a Berlino dal 2008.

WORLDS TO COME

Giulia Deval è una cantante e sound artist italiana. Sei Iturriaga Sauco è una scrittrice e ricercatrice autonoma messicana.

La formula del programma ‘Worlds to Come’ da loro ideato è quella di una conversazione basata su ciò che David Burrows e Simon O’Sullivan hanno proposto nella loro opera ‘Fictioning: The Myth-Functions of Contemporary Art and Philosophy’ e sulle idee che pensatrici come Donna Haraway e Rosi Braidotti hanno sviluppato nel tentativo di definire questo tempo di trasformazioni imminenti.

‘Worlds to come’ è inoltre una mappatura di pratiche sonore che si muovono tra finzione e realtà, virtuale e concreto, tra un passato che non c’è mai stato ed un’audience ancora a venire.

Worlds to come are just begun!

THE BOOTLEG SERIES

Diamo il benvenuto nel palinsesto di Fango Radio anche al nuovo format di Gianmaria Aprile dal titolo ‘The bootleg series’. Negli Stati Uniti d’America del xx secolo, nel pieno del proibizionismo, con il termine bootleg si indicava la distribuzione clandestina di alcool. In questa occasione non si parlerà di preziosi e inebrianti distillati, ma del contrabbando di preziose, curiose e alle volte anche rare registrazioni audio. Ascolteremo alcune di queste “fotografie sonore clandestine“ capaci di immortalare un momento specifico, unico e particolare di musicisti o band. Curiosità e piaceri per le orecchie.

RUTRACKER

Il nostro inviato dalla Russia Nikolai Polikurov ci guiderà attraverso un safari culturale nel panorama musicale della federazione russa con tanto di sinossi dei testi, curiosità sui vari personaggi, e piccoli aneddoti. Il nome del programma RuTracker è preso in prestito dal principale forum di condivisione via protocollo BitTorrent, presente sulla RuNet.RuNet: nome usato dal popolo russo per indicare quella fetta di internet relativa alle risorse in russo per i russi.

TAPAS MIXTAPES – DISSIDANZA residency

L’ormai consueta residenza curatoriale del format Tapas Mixtapes per questo mese sarà affidata alle sapienti mani della crew Dissidanza, nata quattro anni fa dalle ceneri dell’esperienza raver in Toscana. Il collettivo negli anni è riuscito a confrontarsi con un pubblico appartenente a diverse generazioni appropriandosi della danza nella sua espressione rituale.



Doverosa segnalazione finale per l’episodio speciale del format 3A a cura del collettivo PHASE che andrà in onda giovedì 04 febbraio alle ore 19.00, interamente dedicato al ricordo di una delle artiste più brillanti e influenti del panorama musicale contemporaneo che purtroppo pochi giorni fa ci ha lasciato: SOPHIE.

Anche per stavolta è tutto. Ci rivediamo a marzo.

Buon ascolto!