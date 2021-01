Fango Report #3: incipit + invocazione alle Muse

Nemmeno arrivato al suo decimo giorno, il mese di gennaio apre il poema del nuovo anno proponendo scenari disastrosamente grotteschi, a rimarcare come nel gioco della comunicazione risulti ormai decisivo chi gestisce l’ignoranza anziché l’informazione. A noi di Fango Radio non resta che confidare per l’ennesima volta nelle proprietà generative e aggreganti dei rumori e delle parole e, come da prassi consolidata nei secoli, chiamare a raccolta le nostre Muse.

GUYUB

Nella lingua indonesiana Guyub è il termine che indica il senso di coesione all’interno di una comunità. Ogni episodio esplorerà la scena di un particolare territorio andando a definire un mosaico di musiche sperimentali al femminile ispirato dal network di Florilegio, blog indipendente co-curato da Chiara Lee (ex Father Murphy), nato con l’obiettivo di spostare l’indagine sul suono dagli uomini alle donne, dai centri alle periferie, dai giornalisti ai musicisti, nel tentativo di aumentare la consapevolezza, affrontare la mancanza di rappresentazione e promuovere nuove connessioni.

Superfluo

SUPÈRFLUO o SUPERFLÙO? Questione di accenti… Un luogo fluido, uno spazio nell’etere dove si mette in luce l’evoluzione del nostro superfluo. Un’ora di indagine sul panorama teatrale attraverso un dialogo aperto con artisti che troppo spesso consideriamo superflui. Federica Amatuccio e Andrea Gianessi del Teatro dei Servi Disobbedienti, in collaborazione con lo scrittore Davide Ricchiuti, incontrano registi, drammaturghi, scenografi, light designer, costumisti, musicisti, sound designer… per esplorare insieme i molteplici accenti del teatro contemporaneo.

Today’s Noise, Tomorrow’s Music

Un viaggio nel catalogo della EVES Music, etichetta italiana indipendente specializzata in musica irregolare di influenza elettronica underground, ispirata da etichette come Warp e Rephlex. Ogni episodio del format curato da Cesare Bignotti ci condurrà alla scoperta di suoni che spaziano dall’acid music, downtempo, IDM, fino a toccare generi come ambient, noise music e avantgarde.

Shuffle Overlord ⓛ

Il nuovo format di Maximilian Gallorini. Con Shuffle Overlordⓛ, è semplice trovare il caos giusto per ogni momento, su telefono, computer, tablet e altro ancora. Ci sono miliardi di bit su Shuffle Overlordⓛ. Quindi, non importa cosa tu stia facendo: quando guidi, ti alleni, fai festa o ti riposi, il caos giusto è sempre a portata di mano. Scegli cosa desideri o lasciati sorprendere da Shuffle Overlordⓛ. Lascia che Shuffle Overlordⓛ diffonda il caos nella tua vita, è gratis!

TAPAS MIXTAPES – OOH-sounds residency

Nel mese di gennaio le selezioni musicali di Tapas Mixtapes saranno interamente curate dall’etichetta OOH-sounds gestita da Pardo, già membro fondatore dei Casino Royale. La label fiorentina si muove nel campo dell’elettronica alla ricerca di possibili declinazioni tra innovazione e continuità, con un forte interesse per la contaminazione tra tecnologia e linguaggi espressivi.

Segnaliamo inoltre due eventi importanti. Mercoledì 6 gennaio, alle ore 6.45 abbiamo sperimentato la trasmissione del format ‘The Night shows no Dawn’, contenitore di parole e melodie per sprofondare in un’alba che potrebbe non arrivare. Ogni episodio del programma ideato da Freddie Murphy (ex Father Murphy) e ospitato di volta in volta da una radio diversa, presenta musica selezionata per la veglia ed estratti di libri recitati da alcuni ospiti, accompagnati da una colonna sonora dedicata. L’ospite speciale del quarto episodio è l’artista e compositore Lawrence English. Vi invitiamo a recuperarne l’ascolto all’interno del nostro archivio su Mixcloud.

Infine, sabato 23 gennaio sul sito di Fango si terrà il release party di ‘Ritratti’, lp del giovane producer/post-raver toscano Cristiano Perso. Una raccolta di tracce basata sulla ricerca intuitiva di ritmiche frattali irregolari che segna la prima uscita di una collana di pubblicazioni targate Fango Editions.

Anche per questa volta è tutto. Buon ascolto!