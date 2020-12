Fango Report #2: controffensiva di dicembre

In questi ultimi scampoli di duemilaventi che si trascinano plumbei, sfocati e monocordi, Fango Radio gioca al rilancio predisponendo una serie di azioni mirate all’incremento esponenziale dell’irrequietezza. A voi le novità e gli highlight di dicembre.

CHISSÀ DOVE | Non un programma, bensì un punto di non incontro/spazio casuale a cura di Jacopo Buono e Devid Ciampalini. Ogni puntata avrà un ospite random – protagonista e cavia allo stesso tempo – che si districherà tra interventi audio e scelte musicali in relazione con gli ideatori che potrebbero anche non esserci. Una strage.

BLACK GUITAR CONSPIRACY | Un format che indaga gli sviluppi moderni dell’iconico strumento nato dall’accostamento di corde metalliche e magneti. Dal Post-Rock al Black Metal ci addentreremo in sonorità cupe, sognanti e intense. Un’ora mensile all’insegna delle uscite contemporanee più interessanti, perle trascurate del passato e chiacchiere con i protagonisti della scena italiana. A cura di Maurizio Tuci aka Pappone (Incoming Cerebral Overdrive, Karl Marx Was A Broker, The Blank Canvas).

TAPAS MIXTAPES -DJ Balli residency | Dj, produttore discografico, saggista e agitatore della scena musicale con il suo collettivo/etichetta Sonic Belligeranza, Riccardo Balli aka Dj Balli curerà una serie di 4 puntate per Tapas Mixtapes nel mese di dicembre.

Segnaliamo inoltre due iniziative speciali che andranno in onda sui nostri canali.

Sabato 19 dicembre ospiteremo sul sito l’evento finale de ‘L’ATLETICA DEL CUORE’, percorso di formazione mirato all’approfondimento della relazione tra arte e pedagogia ideato dall’associazione culturale FOSCA. In aggiunta agli interventi dei relatori, il convegno, che si pone come momento conclusivo del progetto, sarà arricchito dalle performance a distanza del musicista Davide Woods e dell’artista visivo Stephan Zimmerli.

Sabato 26 dicembre sarà invece il turno del glorioso FANGO PARTY #2, la nostra inimitabile festa aziendale post-natalizia e post-umana: ricche sorprese, ospiti squisiti, musica selezionatissima e/o prodotta dal vivo dai dj-curatori-fiancheggiatori di Fango Radio.

Cogliamo l’occasione per ricordare che Fango continua a trasmettere con passione anche grazie al supporto dei suoi ascoltatori. A chiunque volesse dare il proprio contributo suggeriamo di esplorare il nostro Bandcamp e magari acquistare una delle autoproduzioni a tiratura limitata in pratico formato cassettina.

Grazie. È tutto. Ci vediamo dall’altra parte.