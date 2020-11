Fango Report #1: disordine di aprile e relative conseguenze

1 Aprile 2019. In diretta dalla sede di Via Buonfanti 42 a Pistoia, Fango Radio inizia ufficialmente a trasmettere sul sito fangoradio.com. Momenti elettrizzanti di incertezza più totale.

L’intenzione è quella di creare uno spazio di compresenza di identità e alterità, una web radio intersezionale che accolga lo spaesamento e che diventi un punto di convergenza di sinergie tra artisti e creativi che si occupano a vario titolo di ricerca in ambito culturale ed in particolare in ambito sonoro.

A ben vedere, dal magma di quella prima caotica esperienza radiofonica sarebbe stato difficile intuire chiaramente quali obiettivi darsi e quali direzioni percorrere; in effetti li avremmo scoperti col tempo, stando al gioco della radio.

Ad oggi, appena un anno e mezzo dopo, Fango Radio raccoglie una comunità di curatrici e curatori che dalla Toscana si è allargata all’Italia, fino ad estendersi oltre i confini nazionali, ospitando nuovi format che di mese in mese ridefiniscono la mappa dei suoi contenuti e conducono l’ascolto verso territori sonori pericolosamente lontani e felicemente inquieti.

Tra le new entries del mese di novembre 2020 segnaliamo CRAFTD, format che ci raggiunge direttamente dall’Egitto. È curato da Achieh, il quale propone un mix di tracce ispirate all’atmosfera di Souq el-Gomaa, il più grande mercato dell’usato del Cairo dove si può trovare davvero di tutto, dal meglio al peggio. Proseguiamo con BOOTSIE, contenitore musicale a cura di frame, che per questo primo episodio sceglie di focalizzarsi sul concetto di minimalismo: dal “less is more” di Mies van der Rohe agli Young Marble Giants, dall’oscillatore dei Silver Apples ai Tascam 8 tracce degli Animal Collective. Proseguiamo con un progetto di reading decisamente peculiare: UNRESOLVED KARMA ovvero gli ultimi giorni oscuri dei Don Caballero. Un diario riesumato esattamente vent’anni dopo: giorno dopo giorno, il racconto dell’ultima tournée di una band che, a posteriori, è stata internazionalmente salutata come innovativa, geniale, seminale, ma che all’apice della carriera faceva fatica a farsi pagare cachet dignitosi o a trovare un equilibrio tra gli irrisolti nelle personalità e nelle relazioni tra i membri del gruppo. Scritto da Fred Weaver, che ha accompagnato la band in tour, e pubblicato sul numero 16 della rivista “Chunklet” di Atlanta, l’adattamento è a cura di Lorenzo Fedi, Lorenzo Maffucci e Ivan Pagliaro, che dà voce a Fred Weaver. Segnaliamo infine l’ingresso in palinsesto di MUSIC FOR YOUR EYES, flusso di coscienza di musica visiva e visionaria, tenuta insieme da un filo minimale e primitivo a cura di Martino Marini aka Mass_Prod.

Merita inoltre una menzione speciale il primissimo format di Fango TAPAS MIXTAPES, contenitore di imprevedibili selezioni musicali dal mondo supervisionato da Francesco Lippi aka DPK800, che a novembre arriverà a toccare il centesimo episodio e la cui direzione artistica, per questo mese, è stata affidata a Francesco Birsa Alessandri aka Sense Fracture.

Qui trovate l’archivio podcast di Fango e qui la programmazione settimanale delle dirette.

È tutto, alla prossima.