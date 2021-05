Falena, primo appuntamento di ACQUARIO (Roma, 27 maggio 2021 ore 18.30)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 27 maggio alle ore 19 Falena, opera lirica sci-fi elettronica, apre la rassegna Acquario

Presso SPAN.

Falena è un’opera lirica sci-fi elettronica che racconta le vicissitudini e il viaggio di Kristo e della sua fidanzata Giuni (incinta e portatrice di singolari sintomi connessi alla sua soggettività neuropsichica) sul pianeta Falena, grazie a un programma spaziale di colonizzazione promosso da una fondazione religiosa. L’opera inedita su libretto di Eleonora Amianto, illustrato da Nathalie Cohen, con musiche di Jue Wang, Filippo Okapi, Cristiano Riccardi e la regia di Silvia Susanna sarà in scena per la prima volta in forma ridotta e da concerto presso SPAN, uno spazio ibrido multiverso di arte, architettura e design.

Falena inaugura Acquario: tre concerti ideati e organizzati dal collettivo The Ciccis (Agostina Bevilacqua, Valentina De Carolis, Olivia Ministeri, Eleonora Susanna, Riccardo Susanna, Silvia Susanna). Negli appuntamenti successivi Acquario presenta la Otis, ultimo progetto di Filippo Okapi compositore di musica elettronica, collagista italo-francese, turntablist, sample cutup artist ed esponente di plunderfonia, e l’esibizione del gruppo proto post punk acido Holiday Inn.

“Lanciamo Acquario come un richiamo alla vita, al suo fisiologico movimento e all’incontro tra i corpi, avendo cura delle altre e degli altri”

“Ci siamo chieste che tipo di concerto era possibile nel piccolissimo spazio di SPAN ed è nato Acquario.

Acquario sperimenta la possibilità di partecipare a un concerto in uno spazio piccolo avendo il rispetto delle altre e degli altri.

Acquario rielabora il periodo di comunicazione attraverso un vetro.

Acquario è un lavoro sul significato di soglia”.

FALENA

quando:

27 maggio 2021 ore 18.30

dove:

Via Ridolfino Venuti 33, 00162 Roma

SPAN Art and Architecture Agency

contatti:

