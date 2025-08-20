FABRI FIBRA, Mentre Los Angeles Brucia

Non è semplice scrivere di Fabri Fibra, ormai in giro da più di un quarto di secolo e al suo dodicesimo album, Mentre Los Angeles Brucia. Prodotto da Marz e Zef, si prende 50 minuti e 17 brani per spiegarci cosa sia successo dopo l’ultimo, splendido, Caos. Lo fa mantenendo salda la capacità di spendersi nel mondo pop. Ormai quasi cinquantenne Fabri Fibra da subito utilizza “L’Avvelenata” di Francesco Guccini per avvisarci che questo sarà verosimilmente il suo ultimo disco major, ma a colpire è il primo brano senza nessun’ospitata: “Karma Ok” è storta e scura e pur restando sui soliti temi, fra vita e scena, sembra concreta nel fare un check sulla propria situazione e quando Fabri si sente sicuro, ha pochi, pochissimi rivali. Scava dentro e fuori di sé, tra riferimenti personali in “Come Finirà?” e letture sociali del presente di “Tutti Pazzi”. Sberle con Noyz Narcos in “Sbang”, riportando tutto a casa e dimostrando come si possa rimanere cattivi e profondi anche se disarmati.

“Stupidi” spinge al parossismo ed alla macchietta, con Papa V e Nerissima Serpe che insieme non fanno gli anni di Fibra e che riescono a creare un terzetto perfetto, per un disegno da scemi che rappresenta perfettamente la realtà. “Tutto Andrà Bene” è una coltellata alla schiena, dove bastano soltanto due storie dannatamente comuni, quelle di Anna e Marco 46 anni dopo Lucio Dalla, per farci girare i coglioni ed ammettere come sia malridotto il mondo. “Mio Padre” è un altro tassello della storia familiare Tarducci, per il quale è necessario riprendere i capitoli precedenti e rimanere concentrati sulle generazioni e sulle crescite. “Vivo” utilizza un campionamento di Andrea Laszlo De Simone in maniera perfetta, dimostrando quanta plasticità e bellezza possa esserci in un esercizio di stile e di tecnica espressivo e non fine a sé stesso. “Figlio” è la controparte di “Mio Padre”, passaggio di consegne ad un essere inesistente con una musica che sembra uscita dai più torridi tramonti di Miami Vice. Il mood calante continua con “Cometa”, i Verdena all’ascolto, una tromba e qualche tocco di chitarra, preparatorio ad una title-track che balla su un pianoforte: una Los Angeles in fiamme vista in TV, la morte di David Lynch e le registrazioni del disco proprio in California. Piani temporali che si mischiano rompendo le pareti che dividono scrittura, finzione e ricordo.

Riprendere “Verso Altri Lidi”, brano che chiudeva Sindrome Di Fine Millennio (allora Erano gli Uomini di Mare, Fibra più DJ Lato) vuol dire ricollegarsi direttamente a chi ascolta certa musica da anni e la dimostrazione di come canzoni da culto possano unire persone ad anni di distanza. Anche questo segna e certifica l’essere artista di spessore, oggi come allora, “… che ci troviamo spesso ad essere incapaci di osservare solo immagini / Appiccicate al nostro volto come mucillagini”.

Tracklist

01. L’avvelenata (Pretesto)

02. Che gusto c’è (ft. Tredici Pietro)

03. Salsa Piccante (ft. Gaia & Massimo Pericolo)

04. Karma Ok

05. Milano Baby (ft. Joan Thiele)

06. Come Finirà?

07. Tutti Pazzi

08. Tossico

09. Sbang (ft. Noyz Narcos)

10. Stupidi (ft. Papa V & Nerissima Serpe)

11. Tutto Andrà Bene

12. Mio Padre

13. Vivo

14. Figlio

15. Cometa

16. Mentre Los Angeles Brucia

17. Verso Altri Lidi