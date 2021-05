FABIO PERLETTA, Un Fiocco Di Neve

Sound artist, docente e curatore, Fabio Perletta nutre un profondo interesse per la costruzione di itinerari incentrati sul rapporto spazio-suono e sul concetto di impermanenza. Entrambi i dati rivelano ugualmente un amore, spesso esplicitato nella sua produzione artistica, per la geografia e la cultura del Sol Levante. Un Fiocco Di Neve, nuovo lavoro pubblicato dalla sua 901 Editions, non costituisce una deroga a tale attitudine, ma muovendo da essa si inoltra nell’indagine di ulteriori formulazioni estetiche.

Punto di partenza dell’album è il progetto “Nucleazione”, linea di ricerca attiva dal 2017 e basata sull’utilizzo di metodologie auto-generative pensate come innesco di un processo compositivo aperto, del quale le cinque tracce rappresentano altrettante possibili concretizzazioni. Utilizzando un cospicuo accumulo di registrazioni raccolte nel corso degli anni, compenetrate con trame di puro silenzio, l’artista abruzzese scolpisce sequenze elettroacustiche dallo sviluppo rarefatto ed irregolare. Isolate particelle di suono emergono vivide da un ambiente neutro, di ispirazione cageiana, nel quale trovano espansione grazie alla possibilità di poter liberamente riverberare. Le strutture aleatorie così originate vedono field recordings molto materici, diluite frequenze sintetiche e rintocchi pianistici scarni accostarsi per formare un ponte tra il reale e l’intangibile, una connessione che vede Perletta defilarsi parzialmente in qualità di compositore per tramutarsi in fruitore dei percorsi plasmati. Il risultato è una sequenza atmosferica di soundscape essenziali e silenti, che riportano alla memoria i vuoti contemplativi del Thomas Köner di Tiento De Las Nieves.

Un Fiocco Di Neve invita a ritrovare una pratica d’ascolto profonda ed immersiva attraverso cui raccogliere impressioni durevoli generate da eventi sonori effimeri. Un’esperienza da tramutare in approccio propositivo, utilizzando la sua formulazione interattiva presente sul sito di Perletta, dove ogni utente può sperimentare la costruzione di tracciati alternativi costruiti a partire dalle stesse sorgenti.

Un Fiocco Di Neve by Fabio Perletta