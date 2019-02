Fabio Orsi: in ascolto un estratto de Il Vento Disperderà la Schiuma

Il Vento Disperderà la Schiuma è il nuovo disco di Fabio Orsi, del quale (e con il quale) abbiamo parlato molte volte. Esce il primo giorno di marzo del 2019 per Boring Machines, che aveva pubblicato il suo Wo Ist Behle? nel 2011, quando si era trasferito dalla Puglia a Berlino, e che dunque chiude il cerchio occupandosi di questo lavoro, che è l’ultimo realizzato da Fabio in Germania prima del suo ritorno in Italia. Pare che il disco dell’addio rovesci le sensazioni dell’ossessivo Wo Ist Behle?, che scaturiva dall’effetto “psichedelico” che il lungo inverno tedesco aveva avuto su di lui. Abbiamo questo lungo estratto da ascoltare per vedere se è vero ciò che dice Boring Machines…

Previsti per marzo anche il nuovo Everest Magma e il nuovo BeMyDelay. Sul Boring Bandcamp avete della anteprime.