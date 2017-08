EXPANDER, Endless Computer

Gli Expander da Austin, Texas, si autodefiniscono Neuropunk. Il loro suono infatti è un misto di punk, metal e hardcore, infarcito di tematiche tecnologiche che si sviluppano in un mondo futuro, il tutto accompagnato da un tocco di follia. Non a caso il concept dietro a questo loro debutto per Nuclear War Now! si basa su di un’entità cosmica priva di forma che, rappresentando il più alto grado di tecnologia raggiunta fino a quel punto, può controllare in maniera autonoma tutta la materia atomica nell’universo. Attraverso brani molto aggressivi e veloci, ma ricchi anche di dilatazioni spazio-temporali, il nostro quartetto ci rende partecipi di un viaggio affascinante e conturbante. Una voce urlata, quasi proveniente dal casco di un astronauta mentre si sta disintegrando, ci conduce attraverso tutto ciò. Ritmiche serratissime, riffing molto nitido e coinvolgente rendono questo platter davvero interessante. Uno dei punti di riferimento può essere il capolavoro dei Voivod Killing Technology, con il suo bagaglio di storie interstellari. A colpire maggiormente è proprio la qualità del lavoro della chitarra, che attraverso fulminei attacchi e groove massici rende davvero giustizia ad un songwriting incisivo e di spessore.

Davvero interessanti e consigliati.