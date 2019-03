Eversor e The Miles Apart: discografia in streaming

Conosco gli Eversor dagli inizi, vuoi per vicinanza geografica, vuoi perché ho sempre apprezzato il loro modo di porsi schietto e cordiale, in netta contrapposizione con certo machismo e voglia di fare i duri ad ogni costo. La loro al contrario è sempre stata un’attitudine inclusiva, contagiosa, ma mai sopra le righe, un po’ come la loro musica, intima, personale eppure in grado di far immedesimare l’ascoltatore per lasciarlo entrare nel loro mondo.

Li ho seguiti anche quando sono diventati i The Miles Apart e non ho mai smesso di incontrarli magari tra il pubblico a concerti e festival, occasioni in cui è sempre stato un piacere scambiare quattro chiacchiere, ricordare, confrontarsi.

Per questo mi fa molto piacere vedere i loro dischi “ristampati” in formato digitale e quindi facilmente raggiungibili anche da chi magari se li è persi al tempo.

Di seguito i link e qualche informazione, oltre alle belle parole di un altro fan di vecchia data (Luca della To Lose La Track, che ha reso tutto questo possibile) e un messaggio da uno dei protagonisti, Marco Morosini.

Buona lettura e buon ascolto.

Tutto è iniziato quando nel 1997 scrissi a Giulio Repetto, il capo di Green Records, dal quale compravo dischi bellissimi, per poter contribuire anche io e supportare alcuni gruppi che mi piacevano molto, tra i quali gli Eversor. Al tempo, provetto laureando in Informatica, mi ero offerto come webmaster per creare un paio di pagine web ufficiali fra cui quelle di With Love ed Eversor appunto. Degli Eversor resta ancora una vecchia copia non completa in giro per Internet e vederla ora fa quasi tenerezza, erano pagine scritte in html e realizzate con un poco di grafica fatta con Paint Shop Pro e un software per il web visuale che si chiamava Aol Press (più tanto coding HTML a mano). Ripeto, oggi quelle pagine fanno ridere ma 21 anni fa ci sembrava qualcosa di magico.

Da allora sono successe tante cose, gli Eversor son diventati The Miles Apart, li abbiamo visti dal vivo più volte prima di lunghe pause e di alcune reunion, ogni tanto ci si vede in giro per concerti e ci si scrive per i più svariati motivi (in primis cinema, musica e tour vari).

Non nascondo che gli Eversor prima, e I Miles Apart poi, hanno rappresentato un tassello importante per la mia formazione, ben oltre quella puramente musicale.

Mi pareva un sacrilegio che queste band non fossero presenti nel mondo dello streaming digitale quindi ci siamo adoperati per pubblicare alcuni lavori e grazie ad Audioglobe Digital oggi troviamo le seguenti opere dentro a Spotify, Itunes, Deezer…

Di seguito la lista completa:

Eversor – Friends (1994)

Eversor – September (1996)

Eversor – Breakfast Club (1998)

The Miles Apart – Some Memories Last Forever (2000)

The Miles Apart – Storyboard (2002)

The Miles Apart – Days are talking of us (2003)

The Miles Apart – Arm me for Sunday (2006)

The Miles Apart – Almost Light (2017)

Sperando che sia un motivo in più per spingervi a cercare i loro vinili e supportarli.

Grazie a Marco e Lele Morosini, Giulio Repetto, Green Records, Assurd Records, Robertò di Hellnation.

Luca Benni / To Lose La Track / 8 marzo 2019

Di seguito un messaggio di Marco Morosini, bassista e fondatore degli Eversor insieme al fratello Lele, relativamente a queste uscite:

Essendo nati nell’era delle cassette e dei vinili, non abbiamo mai avuto dimestichezza con la fruizione della nostra musica sul web nonostante le tantissime richieste ricevute, considerando anche che la nostra discografia è da tempo fuori stampa. Grazie all’amico Luca Benni che ha fatto un lavoro enorme potete finalmente ascoltare i nostri lavori gratuitamente. Ricordatevi che dietro ogni disco ci sono stati decine di concerti, una marea di ore in sala prova e l’aiuto e la passione di chi li ha stampati. Speriamo gradiate questa novità… sempre vostri Eversor/The Miles Apart!