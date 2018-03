Evan Parker in Italia: Trieste (14/3), Mestre (15/3), Como (16 e 17/3), Forlì (18/3)

Come scrivono gli amici di Area Sismica, Evan Parker, classe 1944, uno dei massimi rappresentanti del free jazz europeo, ha sconvolto fin dagli esordi il mondo della musica per il suo solo al soprano, con cui ha trasformato il linguaggio e le tecniche esecutive, incentrando la sua esplorazione soprattutto sulla respirazione circolare.

Nel suo giro in Italia, Parker suonerà anche assieme a personalità di spicco. Il concerto di mercoledì 14 marzo al Knulp di Trieste, organizzato dal Circolo Thelonious, così come quello di giovedì 15 all’Argo16 (Mestre) lo vedrà in trio con Walter Prati (elettronica) e Andrea Massaria (chitarra, effetti). La collaborazione tra Prati (da sempre focalizzato sull’interazione fra strumenti musicali tradizionali e nuovi strumenti elettronici) e Parker risale agli anni Ottanta e nei Novanta sfocia nell’Electroacoustic Ensemble.

A Forlì, domenica 18 marzo, al posto di Massaria ci sarà Roberto Masotti (fotografo conosciutissimo in ambito jazz), il quale – anziché suonare la chitarra – si occuperà della controparte visiva del concerto.

Venerdì 16 e sabato 17 i comaschi possono prendere parte a un suo masterclass sull’improvvisazione.

Se si aggiungeranno altri appuntamenti, vi terremo aggiornati.