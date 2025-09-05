Etceteral, Intelligenza Naturale

Facciamo subito chiarezza: gli sloveni Etceteral sono Boštjan Simon al sax baritono, Marek Fakuč alla batteria e Lina Rica ai… visuals. Non il primo caso, ma di sicuro uno dei pochi in cui una band si considera multimediale a tutti gli effetti, tanto da avere un visual artist in pianta stabile nella formazione. Suoneranno a Trieste, dove vivo, venerdì 19 settembre, per la precisione al fondamentale Teatro Miela nell’ambito del festival NEAT, che è proprio imperniato sugli incroci tra audio e video (qui c’è un’altra intervista a uno dei protagonisti, Alex Augier). Non fosse accaduto questo e non fosse uscito il loro album oggi, probabilmente non avrei fatto un cazzo, perché so zero di jazz, zero di improvvisazione, dunque mi vergogno, ma la possibilità di farli conoscere anche dal vivo, sostenendo un festival locale coraggioso, mi ha regalato un po’ di faccia tosta. Poi, incredibilmente, la mostruosa – impossibile da ignorare – creatività poliritmica del loro batterista ha ricordato la prima Warp anche a me, non solo al tizio che ha scritto il comunicato stampa per Glitterbeat/Tak:Til, e ovviamente sia io, sia il PR, non abbiamo potuto di fare a meno di accorgerci (pensa che vispi) che in casa di Chris Eckman, da anni di stanza a Lubiana (mi pare), c’è un altro gruppo sempre sloveno con una voce unica, di cui The New Noise è fan before it was cool: Širom. Ed è forse anche questo a darmi la forza di parlare degli Etceteral e di Kimatika, perché sono supertrasversali, dunque di tutti e di nessuno: è pur vero che come l’altro terzetto qui sopra hanno radici nell’evidentemente fertile terreno della scena impro di questo Paese al confine col mio, ma poi vanno dove pare a loro, aggiungendo (collegando, direbbero Boštjan e Marek) un synth alla base batteria più saxofono, rievocando non solo ritmiche “intelligenti” autechriane, ma atmosfere ancora più classiche come quelle del kraut e dell’elettronica degli inizi. Non c’è davvero bisogno di sapere nulla per ascoltare un pezzo come “Prepih”, ad esempio: basta il desiderio di intraprendere un viaggio. Non serve altro che voglia di far festa se gli Etceteral ti incalzano con la perfetta fusione uomo-macchina di “Prepad”. E così via. Leggiamo che ci raccontano di loro.

In Italia c’era una band chiamata port-royal. Ha iniziato come gruppo post-rock, ma è diventata più impostata sul beat e ha inserito stabilmente un visual artist in formazione. Anche la vostra band ha dentro un(a) visual artist, Lina Rica. Ci raccontate come è diventata parte degli Etceteral? Il suo ruolo nella band era pianificato sin dall’inizio?

Lina: Marek e Boštjan mi hanno invitata a unirmi agli Etceteral a fine 2019, subito dopo esser tornati da un tour europeo. La nostra prima performance a/v ha avuto luogo molto presto: era il 12 febbraio 2020, quando abbiamo aperto per The Comet Is Coming al Kino Šiška di Lubiana. La successiva è arrivata a maggio al sessantunesimo Ljubljana Jazz Festival. Viste le circostanze, cioè il lockdown dovuto alla pandemia, siamo stati piuttosto attivi quell’anno. Abbiamo fatto un po’ di concerti per la Slovenia, all’esterno, con pubblico, e in interni, come live streaming. Quel periodo è servito a consolidare la nostra identità a/v come band. Abbiamo pubblicato il nostro primo album Ama-gi a settembre 2020 con Kapa Records, il che per molti motivi ha sigillato l’inizio della nostra collaborazione come trio.

Lina fa le prove con gli altri musicisti per trovare le idee e le immagini giuste, o il suo apporto creativo giunge separatamente?

Lina: I pezzi di Ama-gi esistevano già prima che mi unissi alla band, così quella volta ho lavorato alle animazioni da sola nel mio studio. Una volta create le visuals e la struttura-base per ogni composizione, ho iniziato a partecipare alle prove e abbiamo tentato insieme, nello studio di Boštjan, di fondere suono e immagine, e a integrare le visuals nel live set.

Per il secondo album Rhizome il processo è stato molto differente. Questa volta musica e video sono stati sviluppati in simultanea, il che ha aperto nuovo possibilità. Ho potuto connettere diversi input audio a vari parametri, di modo che controllassero l’animazione. Lavoro con animazioni generative real-time che reagiscono al suono, e questo approccio è sfociato in un’autentica sinergia multimediale, audiovisiva. Per Rhizome abbiamo usato tre segnali audio: cassa, synth, sax. Abbiamo proseguito con un metodo simile per questo terzo album, Kimatica, pubblicato da Glitterbeat. Oltre alle performance live, mi occupo anche dell’identità visiva della band, dagli artwork ai videoclip e alle t-shirt e alle cartine per le sigarette. Ho creato quattro video musicali, finora, uno di questi collaborando con KUD Pozititv.

Ho spesso a che fare con band underground con un retroterra DIY. Tutte sono autodidatte. Non penso sia il vostro caso. Potete parlare della vostra formazione musicale? Avete studiato musica? Chi vi ha insegnato a suonare i vostri strumenti?

Boštjan: Abbiamo grandiose scuole pubbliche qui in Slovenia, dove impari gratis a suonare già alla primaria. Sono stato fortunato a trovare presto lo strumento che mi piaceva, così ho affrontato studi classici e jazz. Marek ha studiato batteria con Zlatko Kaučič, un batterista riconosciuto e fondatore di una propria scuola. Abbiamo suonato entrambi con Zlatko, il suo approccio era molto olistico e le sue combo erano come tribù.

C’è molto approccio DIY negli Etceteral, tutto il modo in cui batteria e sassofono triggerano il synth, ce n’è molto anche nella gestione dei monitor durante il concerto, nel gestire le registrazione live, nel capire come suonare senza feedback e compatti, e c’è un sacco di sbaglia e impara. In più abbiamo registrato i primi due album nella nostra sala prove, da soli. Abbiamo preso uno studio vero solo per quest’ultimo disco.

La canzone “Zlatko” dal nuovo disco è insomma un tributo al leggendario batterista sloveno?

Boštjan: Vero, un tributo alla resilienza e all’ingegno del batterista sloveno più prolifico che c’è. È stato in un’infinità di dischi ed è ancora molto attivo in tutta Europa. Abbiamo suonato nei combo della sua scuola a Nova Gorica e a volte scriveva delle semplici melodie che dovevamo interpretare, nelle quali dovevamo soffiare un’anima. La semplice melodia in 9/8 che ho scritto per questo pezzo mi ha ricordato le sue, ed ecco perché questo titolo.

Quando ho sentito la vostra musica, mi sono venuti in mente vecchi dischi della Warp Records. Poi ho detto “no Fabrizio, pensi alla Warp solo perché non puoi capire i ritmi degli Etceteral…”. Dopo ho letto una vostra intervista e ho scoperto che invece vi piace la Warp! Spieghereste a chi non ha familiarità col vostro lavoro come si connettono la vostra musica e il Warp sound?

Boštjan: Posso parlare per me e Marek. Ci consideriamo nostalgici della Warp, perché siamo cresciuti nei Novanta. A metà Novanta Warp era il futuro. Non c’era niente così. Aphex Twin, Autechre e Boards Of Canada erano una grossa influenza per noi, e lo sono ancora in un certo senso. Li abbiamo visti dal vivo, abbiamo visto anche Battles, Flying Lotus e Squarepusher, siamo grandi fan. Non so se ci sia un Warp sound, perché ci sono artisti molto diversi tra loro, ma è certo che influenzano molto le band elettro-acustiche.

Come molte band oggi, c’è stato un momento in cui avete dovuto mettere on line il primo pezzo dal nuovo album. Perché avete scelto “Ljolo”? Ancora non ho capito, però, che cosa sia uno Ljolo.

Boštjan: “Ljolo” è un’ode all’edonismo interminabile di Lubiana. Abbiamo immaginato un personaggio che è stato dappertutto in città e non si è mai fermato. È una canzone che il personaggio potrebbe stare ascoltando.

La vostra musica, come quella della band Širom, è difficile da categorizzare. Sia voi, sia loro, avete due voci personali all’interno della scena musicale slovena (e non solo). Siete amici? Ci sono altre band slovene con uno stile unico di cui dobbiamo sapere?

Boštjan: Mi innamorai di Najoua, la prima band di Samo e Ana, non appena pubblicarono il loro primo disco. Ci conoscemmo meglio grazie ai workshop di Tomaž Grom sulla musica improvvisata, suonando insieme, suonando agli eventi organizzati da noi o da loro. Quando Iztok si è unito a Samo ed Ana con la sua vibe pannonica, sono partiti in tour e non sono più tornati.

A tutti noi piacciono gli Svojat, una band composta dal genio polistrumentista Andrej Fon, dal bassista Ivo Podržaj e dal batterista Vid Drašler. Suonano uno strano punk, molto energetico, in 12/8.

Lina: Ho avuto il piacere di performare con Samo Kutin in due occasioni. La prima è stata nel 2012, in Cirkulacija 2 (venue/associazione di Lubiana, ndr), durante un set a/v improvvisato assieme anche a Bálint Bolcsó, in un evento organizzato e prodotto da KUD Mreža. La seconda è stata all’Izis Festival nel 2023, sempre un set a/v improvvisato, io, Samo, Rob Cunning e Vid Drašler, come parte della serie Razsrediščenja organizzata da Zavod Sploh (un istituto di formazione finanziato dallo Stato, con focus sull’improvvisazione e sulla sperimentazione sonora, fondato ovviamente dal deus ex machina Zlatko Kaučič, ndr).

Mi vedo costretto a porre le “grandi domande” a una band con un sound così unico. L’originalità, oggi, è un problema? O è ok essere i nuovi Motörhead o i nuovi AC/DC, magari perché ciò che davvero conta è il feeling, l’attitude e lo show live?

Boštjan: A volte sembra che viviamo in un mondo di cover band, sì. Non so se ci sia un problema di originalità, forse le persone sono solo travolte dal quantitativo di novità e vogliono semplicemente uscire e divertirsi, vedendo qualcosa di familiare. Per quanto riguarda i musicisti, una volta che hai fatto esperienza e hai imparato a suonare, diventa più facile ricavare qualche soldo e non è più necessario essere originali. Ora tutto cambierà con la produzione tramite AI, il rischio è essere rimpiazzati velocemente. Finora però non sono così entusiasta di cos’ha combinato musicalmente la AI, perché è stata allenata a fare cose familiari, ma nel momento in cui troverà modo di buttarsi negli angoli oscuri della creatività e di pensare di sorprendersi da sola, quel momento sarà da guardare e da studiare. Ma non arriverà lì finché non diventerà “AGI”, perché solo come “AI” non ha ancora un punto di vista, una storia.

Mentre scrivo queste domande, voi non avete ancora suonato con Shabaka a Nova Gorica. Siete suoi fan? Le cose sembrano andare bene per voi: nuovo disco, etichetta figa, grandi opportunità live. Quali sono i vostri goal adesso che Kimatika sta sugli scaffali?

Boštjan: Certo che siamo fan di Sua Maestà Shabaka! Come dicevamo, lo abbiamo incontrato quando abbiamo aperto per lui e i suoi Comet Is Coming a Lubiana, era il 2020. Personalmente amo anche gli altri suoi gruppi, The Ancestors e Sons Of Kemet, e mi piace davvero il suo recente passaggio a questa musica per flauto pacifista e zen. Il sassofono, inizialmente, era pensato per le bande militari, per essere più forte del clarinetto. Senti anche i tamburi nei vecchi campi di battaglia, quindi si parla di background militare. Vedo che Shabaka è passato al flauto in un mondo che si sta armando: questo switch è per me rivelatore e visionario.

Dopo l’uscita di Kimatika ci piacerebbe suonare il più possibile, da noi e fuori, portare il nostro sound il più lontano possibile. Per certi versi è come se fosse il nostro primo album e a noi piacciono i nuovi inizi.