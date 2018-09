Esben And The Witch: in ascolto “Dull Gret” da Nowhere

Non devono essere molti – forse nessuno – i gruppi che hanno iniziato la carriera su Matador e poi sono finiti su Season Of Mist. Visti i tempi che corrono, forse sarebbe più lecito immaginarsi il contrario.

Nati nel 2008 a Brighton, gli Esben And The Witch (il nome della band è il titolo di una favola danese che per protagonista ha il più piccolo di dodici fratelli) sono un trio formato da Thomas Fisher (chitarra; del resto con un nome simile…), Daniel Copeman (batteria) e dalla cantante Rachel Davies: hanno già all’attivo una manciata di album, compreso un recente live al Roadburn (ulteriore indizio sul loro percorso musicale), e pubblicheranno Nowhere il 16 novembre per – come si diceva – Season Of Mist.

Questa è la nuova “Dull Gret”, ispirata proprio dal dipinto “Margherita la pazza” di Bruegel, come si capisce anche dal testo.