ERIN DURANT, Islands

Erin Durant è cresciuta a New Orleans, ma ora abita a Brooklyn, dove suona il suo pianoforte accompagnata da Kyp Malone (TV On The Radio) e da altri musicisti che aggiungono alle sue canzoni interventi di clarinetto (Patrick Holmes), flauto (Elizabeth LoPiccolo), trombone (Dave Smoota Smith) e armonica (Kath Bloom). Islands segue al nastro registrato in casa Blueberry Mountain (2016) e mostra una produzione maggiormente articolata, in cui ogni strumento concorre ad arricchire gli episodi inclusi. Trattasi di un album stilisticamente omogeneo, in cui a prevalere vi è una sensibilità agreste che oscilla tra il cantautorato riflessivo di Joni Mitchell periodo For The Roses e un approccio al suono in linea con quanto prodotto da Offa Rex (i quali propongono comunque brani lievemente più complessi) o Julie Byrne. Sono presenti momenti inaspettati come la stupenda “Winterlude”, nella quale si innestano digressioni di estrazione classica che permettono di apprezzare ancor di più la traccia che dà il titolo all’album e la conclusiva “Another Town”. I testi delle canzoni sono estremamente delicati e trattano (non senza un pizzico di malinconia) di viaggi e addii, luoghi visitati e la speranza di non smettere mai di conoscere ciò che ci circonda. Le emozioni che suscitano divengono così indelebili.

