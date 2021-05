Environ: prima edizione on line dal 18 al 22 maggio 2021

Dal 18 al 22 maggio, in modalità interamente online e ad accesso gratuito, Environ proporrà quattro giorni di musica al confine tra elettroacustica ed elettronica sperimentale, incrociando performance, lezioni e webinar.

Sul “palco”, per quest’anno solamente virtuale, si alterneranno Andrea Belfi, Mercury Hall, Renato Grieco (aka Knn) e Francesco Rizzo (venerdì 21 maggio, ore 22), seguiti il giorno dopo, a partire dalla stessa ora, da Jung An Tagen, Andrea Taeggi, Riccardo Mazza (aka RM) e Somec.

Nelle giornate precedenti, spazio a un webinar – ad opera di Leo Cicala – sull’arte elettroacustica acusmatica (martedì 18 maggio, ore 18:30), a un tavolo di discussione tra Francesco Giomi, Luisa Santacesaria, Gustavo Delgado e Giacomo Fronzi (mercoledì 19 maggio alle 19:30) e a una lezione pratica su sintesi modulare e programmazione timbrica, tenuta da Enrico Cosimi (giovedì 20 maggio, ore 18:30). Come anteprima del festival, da giovedì 12 a domenica 16 maggio (ore 19:15), quattro incontri di “avvicinamento” durante i quali Giacomo Fronzi terrà un corso introduttivo sulla storia della musica elettroacustica.

Environ è un festival ideato da Eventuale Srls con il sostegno del bando PIN (Pugliesi Innovativi) promosso dalla Regione Puglia e il supporto del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e dei media-partner The New Noise e Sentireascoltare.

Tutti gli aggiornamenti e i link delle dirette verranno forniti sui canali Facebook ed Instagram di Environ.

Martedì 18 maggio (ore 18:30) si entra nel vivo della programmazione con un webinar del compositore, performer e insegnante Leo Cicala, dal titolo “La musica del Suono: l’arte elettroacustica acusmatica e la sua interpretazione”.

Mercoledì 19 maggio (ore 19:30), una tavola rotonda dal titolo “Elettroacustica: dialogo sulla contemporaneità”, con ospiti Francesco Giomi (compositore, docente presso il Conservatorio di Bologna e direttore di Tempo Reale), Luisa Santacesaria (musicista e musicologa) e Gustavo Delgado (docente presso il Conservatorio di Bolzano). Modera Giacomo Fronzi.

Giovedì 20 maggio (ore 18:30) sarà Enrico Cosimi, uno dei massimi esperti di sintesi sonora a livello internazionale, musicista e compositore, docente, consulente del MIUR-Ministero dell’Istruzione e autore di numerosi articoli e pubblicazioni sulla materia, a tenere una lezione in diretta – con dimostrazioni pratiche – su “Sintesi modulare e programmazione timbrica a costo zero con Cherry Audio Voltage Modular”. Il webinar è ad accesso libero.

Venerdì 21 maggio (dalle 22) il festival prosegue con le prime quattro performance. Ad aprire la serata sarà Francesco Rizzo, musicista e compositore diplomato in Musica Elettronica presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, seguito dai live del musicista e compositore elettroacustico Renato Grieco, noto anche come Knn, tra le altre cose organizzatore e promotore del festival napoletano La Digestion, e di Matteo Castro, aka Mercury Hall, membro del duo Lettera 22 e fondatore delle etichette Second Sleep e Musica Moderna. Chiude la serata il live di Andrea Belfi, batterista, compositore e musicista già collaboratore di artisti del calibro di Nils Frahm, Mike Watt e David Grubbs, tra gli altri, convocato in tempi recenti da Thom Yorke per aprire le date europee e americane del suo Tomorrow Modern Boxes Tour.

Sabato 22 maggio (dalle 22) la serata finale del festival parte con il live a base di sintesi analogica di Giovanni Napoli, aka Somec, produttore (o meglio “synth junkie”, come si autodefinisce) per la label milanese Haunter Records, seguito da quello di Riccardo Mazza, l’altra metà dei Lettera 22, che ha pubblicato vari lavori a nome RM per le etichette Second Sleep, Yerevan Tapes e la portoghese Ideal Recordings. È poi la volta di Jung An Tagen (al secolo Stefan Juster), musicista e artista multimediale austriaco, autore per la rinomata Editions Mego di un paio di album che giocano con la percezione, tra techno, psicoacustica e computer music. Chiude la prima edizione di Environ il live di Andrea Taeggi, noto anche come Gondwana, compositore e live performer residente a Berlino, dove col belga Koenraad Ecker ha fondato il duo Lumisokea.