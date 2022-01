Engine Kid: il video di “Patty​:​ Tania”

Dopo più di 25 anni, gli Engine Kid di Greg Anderson hanno pubblicato un ep di inediti, ovviamente su Southern Lord. Special Olympics è stampato su Flexi Disc (tre pezzi) oppure si può prendere in digitale. Il digitale è composto da 4 pezzi: quello in più è “Patty​:​ Tania”, di cui è da poco uscito il video. Se invece uno vuole avere la discografia completa degli Engine Kid, esiste dall’anno scorso il sestuplo vinile Everything Left Inside. Il sound della band, nata a Seattle nel 1991, è molto eclettico: Slint, ma anche punk-hardcore, metal estremo, qualcosa di jazz. Da Greg Anderson, del resto, non ci si può aspettare che roba “trasversale”.

Se volete capire bene chi è Greg Anderson, il nostro amico Maso ha due pezzi per voi sulla sua webzine.