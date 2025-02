Emptyset: in ascolto “Gloam” dal prossimo album

Noi seguiamo da tempo gli Emptyset.

A questo giro, il nuovo album di Paul Purgas e James Ginzburg si baserebbe sulla loro continua esplorazione della storia del suono e dei media elettronici nel corso del XX secolo, specie stavolta quella dell’evoluzione intrecciata del cosmic rock, del minimalismo e della musica elettronica. Le composizioni di Dissever traggono fili da questi metodi di produzione pionieristici emersi parallelamente alla fine degli anni Sessanta.

Dissever è stato presentato per la prima volta alla Tate Modern come performance dal vivo per accompagnare l’esposizione “Electric Dreams”, una grande rassegna della storia globale dell’arte e della tecnologia, che ha ulteriormente sviluppato la natura improvvisativa delle composizioni e le loro possibilità performative in evoluzione. Le idee e le tecniche usate per l’album hanno a che fare anche col lavoro di Ginzburg con il gruppo transnazionale multi-strumentale Osmium e con lee ricerche e installazioni di Purgas che svelano le storie sonore dell’Asia meridionale.

A questo link si ascolta “Gloam”.