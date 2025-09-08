ELISABETH KLINCK, Chronotopia

A un primo ascolto, è difficile ricondurre quello dekka musicista belga Elisabeth Klinck (uno split con il contrabbassista Nils Vermeulen e il debutto Picture A Frame del 2023 nel suo passato) a un disco per voce e violino. Certo, siamo abituati all’utilizzo non ortodosso degli strumenti, ma in Chronotopia quando compare il suono puro e riconoscibile del violino è uno scatto di luce e magia. Altrove, invece, è un rincorrere Elisabeth, la voce come un cantico pastorale, spesso fatto di solo suono, con per musica un bordone oppure un tappeto sonoro.

I rintocchi e i canti degli uccelli, un insieme di note che si uniscono salendo di intensità in una “One Day” carica di tensione prima che la voce di Elisabeth trasformi la tela in un ordito folk che mira all’infinito, dilatandosi in maniera straordinaria, mentre ci sembra di ascoltare realmente un pezzo di cuore, di anima fatta musica. Osservando la colomba in copertina, la luce della fotografia e il suono offuscato di alcune tracce, verrebbe quasi da pensare ci sia della magia in questi solchi, energia concentrata e guidata attraverso strumenti e registratori facendo vibrare strumenti, campane e i nostri padiglioni, testimoni di un rito misterioso.

Si parla di Chronotopia come di un dialogo con sé stessi in profondità, scoprendo un mondo interiore che viene presentato senza filtri. Mi viene in mente Adela, il disco di Eva Fernández Suarez & Thomas Barrière, per questo esprimersi al di fuori dei filtri e dei canoni, riuscendo a creare mondi meravigliosi e intensi. Mondi che in questo caso sono giustamente caotici e diseguali, a tratti scordati e storti, ruvidi mantenendo quel sentore e quell’approccio campagnolo e non filtrato che appartiene alle aree non metropolitane, dove forse è ancora possibile suonare senza che nessuno ti senta.

Solo così forse può uscire un brano come “Cadenza”, di una bellezza che ipnotizza, che pervade l’aria e richiede un silenzio rispettoso verso note e armonie toccanti. “Fool”, al contrario, sembra chiudere cieli e orizzonti scurendosi sempre più e rallentando, facendosi tenebra. La “Letter To Lethargy” sembra piangere al limitare dei propri ponti e termina emozionalmente un disco brado e libero, che si prende altri 2:40 per calare il sipario di fronte a noi tramite una “Slow Life” che unisce voce, singulti e dita sulle corde, a creare una piccola orchestra irresistibile.

È difficile descrivere per bene quest’opera, forse la migliore opzione è quella di affidarsi al titolo, Chronotopia, unione di spazio e tempo, per godersi un viaggio interiore fuori dal presente e dal qui. Noi, Elisabeth e la colomba.