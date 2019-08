Eli Keszler a Bologna il 4 settembre e a Bassano il 5

Come sappiamo, Eli Keszler è un percussionista e compositore con base a New York, visto collaborare spesso con l’élite elettronica mondiale (Oneohtrix Point Never, Laurel Halo, Rashad Becker…), anche perché il suo lavoro sulla batteria prende forme così particolari da essere scambiato a volte per il prodotto di un software.

Ancora forte della risonanza del suo ultimo disco Stadium (Shelter Press, 2018), Keszler ha fissato due date in Italia:

Mercoledì 4 settembre, ore 21

Ingresso € 10

Teatro del Baraccano

Via del Baraccano, 2, 40124 Bologna BO

L’evento è considerato un’anteprima della quarta edizione del festival Ombre Lunghe, che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2019. Presto maggiori informazioni.

Giovedì 5 settembre, ore 21

Ingresso € 5

CSC Garage Nardini

Bassano del Grappa