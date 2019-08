Eleven Pieces For Synthesizer di Carl Oesterhelt (FSK, Merricks…): due brani in ascolto

Umor Rex pubblicherà il 6 settembre Eleven Pieces For Synthesizer, una raccolta di brani solo strumentali – basati su sintetizzatori analogici – a firma del compositore tedesco Carl Oesterhelt (Monaco, 1968).

Oesterhelt suona la batteria in una band chiamata FSK (Freiwiliige Selbstkontrolle), che è considerato un nome storico della new wave tedesca (la Neue Deutsche Welle, appunto). È stato al synth nei Merricks, ha collaborato con artisti come Hans Joachim Irmler dei Faust e coi Notwist.

Come riferimenti Umor Rex dà Harmonia, Tangerine Dream, Schulze, ma non solo.