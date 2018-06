Electropark Exchanges presenta Philip Jeck al Teatro Franco Parenti di Milano

Domani, 12 giugno 2018, a partire dalle nove e mezza di sera, presso il Teatro Franco Parenti di Milano, Philip Jeck, insieme alla video artist Michaela Grill e al regista Canadese Karl Lemieux (al servizio anche dei Godspeed You! Black Emperor), presenta uno spettacolo audiovisivo totalmente improvvisato, “Kuroshio”, che parte dal lavoro su analogico del sound artist britannico (uno dei re-inventori del giradischi come strumento) per poi incrociarsi col digitale, sia a livello sonoro, sia a livello visivo.

Organizza Electropark. Potete comprare qui i biglietti.