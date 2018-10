Electropark 2018 con Atom™, Legowelt, Phurpa…

Riceviamo e pubblichiamo.

Da giovedì 8 a sabato 10 novembre, tra i vicoli del quartiere di Prè a Genova, si alza il sipario sulla settima edizione di Electropark, festival internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica.

Organizzato e promosso dall’associazione culturale Forevergreen.fm, Electropark 2018 vedrà protagonisti artisti del calibro di Atom™, Legowelt , An-I, rRoxymore e Pasiphae.

Il festival si svolgerà in alcuni dei luoghi storici più iconici della città.

Electropark 2018 prende il via giovedì 8 novembre con lo storico complesso russo di impronta mistica Phurpa (Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè, ore 20).

Venerdì 9 novembre, dalle 18, si alternano in consolle, al Mercato Ittico dei pescatori della Darsena, il genovese Giorgio Gazzo, la fondatrice del collettivo brasiliano queer Mamba Negra Cashu e l’olandese Pasiphae. Segue, dalle 23 al Museoteatro della Commenda, il live techno di Atom™, che presenta “Ground Loop” . In apertura l’hybrid set di Useless Idea e l’hardware live dell’affiliato di Red Bull Music Academy Marco Segato. In chiusura An-i, figura centrale della scena EBM/electro a Berlino.

Sabato 10 novembre alle 18 vanno in scena due live di world music con Alain Panteleimonoff, accompagnato da Federico Sanesi, e con gli African Griot. Alle 23, al Museoteatro della Commenda, gran finale con lo storico artista Legowelt, la poliedrica rRoxymore ed il fondatore di Adventures James Falco.

Electropark 2018 è organizzato e promosso dall’associazione culturale Forevergreen.fm, impegnata nella valorizzazione della cultura musicale elettronica con Electropark a Genova e, dal 2016, con lo sviluppo della rassegna gemella milanese Electropark Exchanges .

Biglietti, abbonamenti e biglietti a pacchetto (con sconti su prenotazioni di camere e su tour del Centro Storico) sono disponibili sul sito electropark.it.