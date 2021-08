EKS, Easy Sampling

Torna a macinare beat Guido Marziale, in un lavoro che si rifà dichiaratamente al southern rap, un bel disco chopped & screwed come se ne facevano negli anni Novanta, con in più quell’attitudine noise che da sempre contraddistingue i lavori a firma Eks. Voci pitchate verso il basso e ritmi bradicardici si innestano su rumori di fondo, suoni sgranati ma anche lacerti di melodie e pennellate di folk spiritual che rimandano direttamente alla lezione di Moor Mother. Il calore della black music diventa qui afa insostenibile, il suo scintillio voluttuoso muta in riverbero abbacinante: dai bassifondi di Memphis ai bassi di Napoli è un attimo. Easy Sampling è fuori dal 20 luglio in digitale, pubblicato da A Flooded Need (interessantissima etichetta italiana: se vi appassiona la roba deragliata come il disco in oggetto andatevi a spulciare il catalogo), ed è disponibile un 7” in edizione limitatissima contenente tre tracce.

Easy Sampling by Eks