EGESTAS, Oltre Le Rovine [+ full album stream]

Oltre Le Rovine è il titolo del primo album degli Egestas, formazione bolognese nata dall’incontro di musicisti già attivi in seno alla scena hardcore e DIY, intenzionati a dar nuova forma al loro background fatto di hc, crust, black metal e in genere aperto ad ogni possibile contaminazione estrema. Rispetto a quelli di molte formazioni con un approccio similare, i cinque brani che compongono l’album si caratterizzano per un incedere lento e opprimente, ottimale per fornire la base su cui si dipanano vocals sofferte a raccontarci del ciclo infinito nascita – morte – rinascita, in un eterno ripetersi di discese all’Inferno per espiare e tornare a dannarsi sulla Terra. In fondo, l’incipit prende a prestito le parole di un personaggio che abbiamo già incontrato di recente, Albert Caraco: “Siamo in molti miliardi di troppo a chiedere il paradiso in terra, ma è l’inferno quello che rendiamo inevitabile…”. I suoni scelti per dar voce a questo viaggio senza fine sono stati curati ai Toxic Basement Studio (a parte le voci su “Egestas”, registrate al LatoB di Finale Emilia), un dettaglio riportato non tanto per completezza d’informazione o per continuare a unire puntini all’interno di un quadro di riferimento tutt’altro che casuale, quanto perché la resa finale del tutto è fondamentale nella riuscita di un lavoro che prende l’ascoltatore e lo trascina all’interno di un incubo tanto vivido quanto efficace nel suo alternarsi di implosioni ed esplosioni, marce dolenti e improvvise accelerazioni, atmosfere cupe dai tratti tipicamente metal a furiose sparate hardcore come nel finale di “Stillicidio”, pura esternazione di nichilismo e spezzare quel circolo vizioso di cui si parla nei testi. Del resto, non mancano momenti particolari e, a loro modo, inaspettati come l’apertura di “Egestas”, in cui la voce si sdoppia e assume un sapore antico, quasi rituale, il tutto a beneficio di un disco di certo non immediato ma allo stesso tempo capace di ricambiare il tempo speso nell’andare oltre la superficie per coglierne tutte le sfumature ed i dettagli.

Oltre Le Rovine uscirà a breve come co-produzione per una serie di etichette che la band annuncerà presto sui suoi social, così da poterlo portare sui palchi a partire da novembre. Chi volesse salire a bordo può contattare gli Egestas tramite la loro pagina Facebook, buon ascolto.