Egestas, il video di “Trafficanti Di Ombre”

Vi abbiamo già parlato degli Egestas e del loro album Oltre le Rovine, un lavoro che al tempo ci ha colpito favorevolmente tanto da spingerci a presentarlo con una anteprima streaming.

In questi giorni, la band ha fatto uscire il video del brano “Trafficanti Di Ombre”, che affronta il tema dei migranti e delle conseguenze del capitalismo sempre più spinto nella nostra società.

Questo il racconto dei ragazzi:

Il video di “Trafficanti Di Ombre” nasce e segue due direttrici tematiche: la prima cerca di raccontare la figura del migrante africano moderno, come attualizzazione della figura dell’eroe classico, costretto dal fato a lasciare la propria terra natia per affrontare viaggi pericolosi, durante i quali sarà costretto a dar fondo alla propria astuzia e alle proprie abilità guerriere. La seconda direttrice invece vuole rappresentare il luogo dove molti migranti africani giungono, ovvero le coste dell’Europa meridionale, in particolar modo della Sicilia. Mette in scena quindi una selezione di spazi naturali (spiagge) invase dal dissesto edilizio voluto da un capitalismo sfrenato. Da questi spazi emergono inoltre le rovine di una cultura, che si voleva culla di civiltà, ma che sembra aver lasciato oramai spazio solo alle ideologie reazionarie, le cui conseguenze sociali i migranti/nuovi eroi devono affrontare quotidianamente.