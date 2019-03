Earth: in ascolto “Cats On The Briar” dall’imminente Full Upon Her Burning Lips

Come sottolinea il comunicato stampa, Earth – nelle sue varie incarnazioni – ha spesso significato minimalismo, pur se con sfumature diverse. Con Full Upon Her Burning Lips, prodotto da Mell Dettmer presso lo Studio Soli (Seattle) e in uscita il 24 maggio per Sargent House, si passa a un assetto a due: il fondatore Dylan Carlson, chitarra e basso; Adrienne Davis, batteria e percussioni.

Sempre il comunicato stampa riporta alcune analisi di Carlson: È stato un disco che si è sviluppato decisamente in modo organico. Ho ridotto il numero di effetti. Mi piace limitare il materiale così da forzarmi a impiegarlo in modo più creativo. Gli ultimi dischi degli Earth avevano un sound ricco, per questo ne ho cercato uno più diretto e asciutto, senza artifici da studio. E volevo che ci fosse la batteria. Mi pareva che negli ultimi tempi la strumentazione aggiuntiva l’avesse messa in disparte.

In passato avevo già un quadro generale forte in cui sistemare il disco. Questo, invece, si è formato mentre lo scrivevo e lo registravo. È un album che si sente essere “alla Earth”, con due musicisti che fanno del loro meglio per suonarlo, mettendosi al servizio della musica. Volevo fosse un disco “sexy”, che di questa musica riconoscesse gli aspetti “stregoneschi” e “sensuali”… volevo che ci fosse un tema tipo “giardino delle streghe”, con riferimenti a piante che possono influenzare la mente e ad animali da sempre oggetto di superstizione. Un erbario di brani appartenenti a un mago o a un “root doctor”.

Penso che questa sia l’espressione più completa e pura di ciò che è Earth sin da quando ho riattivato il progetto.

Prima dell’uscita del disco, Dylan Carlson suonerà per l’Europa come solista. Niente Italia.

Questa è “Cats On The Briar”.