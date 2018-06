È la settimana di IndieRocket Festival 2018 a Pescara, dal 29 giugno al 1 luglio al Parco Di Cocco

Riceviamo e pubblichiamo.

Suoni da tutto il mondo e show audio visuali inediti, in tre giorni che celebrano quindici anni di avanguardie: così IndieRocket Festival, a Pescara dal 29 giugno al primo luglio, si prepara a coinvolgere e a stupire. Pescara si posiziona ancora una volta tra le capitali internazionali della musica: oltre 20 ore di concerti, workshop e performance su due palchi con artisti provenienti dai cinque continenti. Ma anche attività all’aria aperta, laboratori, installazioni, presentazioni di graphic novel e una grande caccia al tesoro in realtà aumentata che coinvolgerà tutta la città e i suoi abitanti, nell’area verde del Parco Di Cocco, in Abruzzo, la Regione Verde d’Europa. Una programmazione di carattere e personalità, con scelte artistiche frutto di un costante lavoro di ricerca e di approfondimento delle sonorità di tutto il pianeta: IndieRocket importa le più innovative realtà della musica indipendente internazionale. Quindici anni di scelte coraggiose, mai scontate. Chi sceglie IndieRocket, sceglie un’esperienza fuori dalle consuete rotte festivaliere italiane, sceglie una manifestazione senza “lineup fotocopia”, senza nomi inflazionati e senza gli artisti che si trovano in tutti gli altri happening italiani. Da quindici anni, infatti, Pescara è meta irrinunciabile per tutti gli amanti delle tendenze musicali d’avanguardia, con artisti provenienti da tutto il globo. Dal Giappone al Perù, dall’Australia al Ghana, passando per le capitali europee fino alle grandi metropoli statunitensi, contando più di 300 artisti provenienti dai cinque continenti e oltrepassando le 80000 presenze nelle ultime edizioni. Centrale, anche per l’edizione 2018, la tematica ambientale grazie alla collaborazioni con Trenitalia Abruzzo e Club Sharing, con sconti per i passeggeri dei treni regionali e abbonamenti omaggio per chi utilizza il car pooling. Gli obiettivi sono quelli di ridurre l’inquinamento da gas di scarico, decongestionare il traffico e sensibilizzare i più giovani all’utilizzo dei mezzi pubblici, come alternativa efficiente e sicura a mezzi più inquinanti.

Come arrivare al festival

Club Sharing è mobility partner dell’ IndieRocket Festival 2018

29 Giugno

30 Giugno

1 Luglio

Trenitalia Abruzzo è Official Carrier di IRF2018 a chiunque si presenti al festival munito di biglietto del treno, uno sconto del 20% sull’acquisto del merchandising di IndieRocket.

Qui il programma.

Di seguito la line-up completa:

We Are Scientists

Usa / 100% Records

unica data estiva italiana

Rival Consoles

Uk / Erased Tapes

a/v live show

Ron Gallo

Usa / New West

KOKOKO!

Rep. Dem. Congo / I C I

esclusiva italiana

Dirtmusic

con Hugo Race (ex-Bad Seeds), Chris Eckman (ex-Walkabouts) e Murat Ertel (Baba Zula)

Usa, Turchia, Australia / Glitterbeat

unica data Sud Italia

Benin City

Uk / Moshi Moshi

esclusiva italiana

Africaine 808

Germania / Golf Channel

esclusiva italiana

Re-TROS

Cina / Modern Sky

esclusiva italiana

AK/DK

con membri di Fujiya & Miyagi

Uk / LittleMissEcho Recordings

esclusiva italiana

Bellrays

Usa / U&Media

DJ Katapila

Ghana / Awesome Tapes From Africa

esclusiva italiana

Cristalli Liquidi

Italia / Bordello A Parigi

anteprima italiana

Phoenician Drive

Belgio / Exag Records

Dj Khalab

Italia / On The Corner

a/v live show

The Delay In The Universal Loop

Italia / Bulbless!

Andrea Mi

Italia / Mixology

Deliuan

Italia / Thaurus, Blackbox Crew

BeWider

Italia / Folk Wisdom

anteprima italiana

Fabio Nirta

Italia