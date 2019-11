DYSRHYTHMIA, Terminal Threshold

Nel portare avanti la loro proposta secondo un disegno di volta in volta disposto ad aprirsi a nuove strade, i Dysrhythmia rappresentano l’essenza del concetto di progressive. Sin dal debutto Contradiction (2000) hanno mantenuto una linea guida, aggiungendo a ogni uscita nuovi elementi che li hanno portati ad abbandonare il suono spigoloso originario per inglobare della melodia, anche se celata dai tecnicismi dei fondatori Jeff Eber e Kevin Hufnagel (Sabbath Assembly, Vaura, Gorguts). A loro si è aggiunto Colin Marston (Krallice, Gorguts e mille altri), dando stabilità a una band che da allora (2004) ha continuato a pubblicare album con cadenza triennale. Nel frattempo Kevin ha scritto il sorprendente album solista Messages To The Past e una splendida colonna sonora, in collaborazione con la regista Natasha Kermani (Imitation Girl, 2019): sono stati due lavori che in qualche modo hanno anticipato le atmosfere talvolta di ampio respiro contenute in questo Terminal Threshold.

“Nuclear Twilight” inizia in crescendo ed è accompagnata dallo spirare del vento: questo contrasto macchine/natura fa presagire almeno in parte il mutamento in atto, col death metal scomposto in un susseguirsi di sonorità liquide il cui destino è di essere inglobate in episodi estremamente schematici, che si fendono lasciando fuoriuscire la creatività in dote al trio statunitense. Si era parlato dei Dysrhythmia in occasione di Test Of Submission (2012) e da allora sono cambiate alcune dinamiche interne ai brani, maggiormente inclini a creare tensione, facendo emergere gli influssi di derivazione estrema nel suono della chitarra e relegando a un ruolo di accompagnamento le atmosfere melliflue che li avevano caratterizzati. Splendido.