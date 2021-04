Duncan / Pilia: in ascolto “Fare Forward” dall’imminente Try Again

Se ci seguite, di Stefano Pilia sapete molto. Di John Duncan, invece, abbiamo colpevolmente parlato solo una volta: nomade (ma da tempo stanziale in Italia) e attivo dagli anni Settanta in più ambiti, non solo in quello musicale, ha appena pubblicato Soft Eyes per iDEAL (in Soft Eyes c’è Pilia alla chitarra nell’ultimo pezzo, “The Beautiful Attempt”.

Try Again, che esce il 7 maggio per Maple Death, sarebbe – nelle intenzioni dei due – un album di “electroacoustic songs”, che pare scaturisca dall’incontro-scontro tra macchine e uomo, fino a diventare – attraverso le fotografie e i testi dell’artista Matilde Piazzi – una metafora degli sforzi contemporanei (fallimentari) di raggiungere i limiti della conoscenza.

In ascolto in anteprima vi offriamo “Fare Forward”, ultima traccia di Try Again.