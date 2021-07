Dopo la raccolta “monstre” dedicata alle sonorizzazioni di Morricone e Nicolai l’etichetta milanese Dialogo pesca nel catalogo della Cramps per due ristampe tratte dalla serie “Nova Musicha”, curata al tempo dal situazionista Gianni-Emilio Simonetti: parliamo di David Tudor, pianista e compositore legato a doppio filo alle vicende artistiche di “padre nostro” John Cage, e di un nome meno noto, quello del franco-rumeno Costin Miereanu, che debutterà su disco nel 1975 proprio sulla label di Gianni Sassi. Di entrambe le ristampe vi proponiamo un assaggio.

In Microphone, uscito originariamente nel 1978, David Tudor utilizza come unica fonte sonora il feedback innescatosi in un microfono all’interno del padiglione sferoidale della Pepsi per l’Expo di Osaka nel 1970, opportunamente modellato in un secondo tempo. Luna Cinese, pubblicato per la prima volta nel 1975 invece vede l’autore, formatosi alla corte di Stockhausen e Ligeti in quel di Darmstadt, intrecciare registrazioni ambientali, elettronica e lingue diverse con risultato estremamente poetico e suadente: una vera e propria (ri)scoperta.

Uscita prevista per il 27 agosto. Preordini su Soundohm (qui Miereanu, qui Tudor).