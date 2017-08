Samuel Wood, dj e producer, è in giro dal 2002 col nome Sam KDC. Lo abbiamo visto su Auxiliary e sulle etichette del giro Samurai. A fine agosto, per Horo, escono sia un suo ep (Feardom), sia un suo nuovo progetto, Ourea, realizzato in collaborazione con una faccia nuova in casa Horo: la giapponese Lemna. In entrambi i casi si tratta di uscite con dei tratti di “sperimentazione”, non necessariamente fruibili solo sul dancefloor.