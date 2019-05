Due dischi Zen Hex: Gigi Fagni e Lēvo

Torniamo a occuparci di Zen Hex, etichetta carbonara con indole “artigianale”, non nuova su queste pagine, recuperando due brevi uscite lanciate a fine febbraio, entrambe in digitale e vinile, in tirature da nicchia.

Gigi Fagni, tattoo artist in quel di Firenze al suo esordio musicale, firma un libretto illustrato ispirato dalle teorie di Franz Anton Mesmer sul “magnetismo animale” e alla relativa soundtrack per solo basso distorto. Un unico pezzo di circa venti minuti, tra sferragliate noise e bordoni in loop con inedito piglio punk. A livello sonoro tutto parte e tutto ritorna a un unico tema principale ben scandito dalle quattro corde del musicista, dai toni quasi enfatici, liberatori, punto di partenza e di arrivo di sfaldamenti e accelerazioni, caverne di feedback e sbandate metalliche psichedeliche; la conclusione, invece, è una pioggia casuale dei bzzz di una macchinetta per tatuaggi. La cosa interessante è la foga con cui Gigi Fagni si lancia in questo percorso: in alcuni momenti pare di ascoltare il classico tupa tupa hardcore, e l’entusiasmo è palpabile. Sparandola grossa, si tratta di un mix tra Blind Idiot God e Lightning Bolt, entrambi ridotti all’osso e costretti a restare in modalità drone-on. Forse non tutti i 23 minuti del disco sono gestiti con efficacia, e a volte si ha l’impressione che procedano un po’ a caso, ma come esordio ci siamo.

Self Titled by Lēvo

Materiale di tutt’altra pasta quello proposto dal toscano Lēvo, all’anagrafe Lorenzo Cardeti, autore di questo sette pollici con serigrafia di Elisabetta Caizzi Marini e – annesso – un mini racconto di Johnny Mox. Due tracce di morbida elettronica in battuta bassa e dalle tinte noir, densa e cinematografica. Atmosfere trip-hop e impianto house costellato da percussioni etno e cori afro, inserti di piano e ampi respiri dub sottotraccia; un po’ come faceva certa elettronica di area “leftfield” del passato. Lēvo ci mette del suo coniugando il materiale con eleganza e cognizione di causa, tirando bene i fili emozionali della faccenda e infondendo il giusto pathos al tutto. Se “Mbombo”, con quel piano made in Bristol che fa capolino, è più malinconica, “Savanero” ha dalla sua un maggior senso di inquietudine, con quella bassline tremolante, ma in entrambi i casi ci si lascia sospingere languidi dal pulsare degli eventi. Probabilmente si sente la mancanza di qualche deviazione rispetto a un percorso troppo confortevole e un po’ ingessato, ma per chi apprezza queste sonorità, quello del toscano è un nome da tenere d’occhio.