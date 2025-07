Due dischi di Christer Bothén

TRACES by Cosmic Ear

Il fruttuoso rapporto di Don Cherry con la Svezia data dai primi anni Sessanta, ma diventa stabile solamente nella seconda metà del decennio, grazie alla relazione coniugale e artistica con Moki Cherry (già madre della piccola Neneh, di cui Don diventerà padre putativo) e a una miriade di collaborazioni con musicisti locali, da Bengt Berger a Bernt Rosengren a Christer Bothén. Quest’ultimo, oggi sulla soglia degli 84 anni, è il protagonista di due album che qui vogliamo provare a raccontare insieme.

Partiamo da Cosmic Ear: questo è il nome che si sono dati i cinque musicisti che hanno voluto rinsaldare il legame con la musica di Cherry e proiettarla in un futuro che è già fortissimamente qui, con un linguaggio contemporaneo che sa essere immanente e trascendente come nella migliore tradizione del trombettista di Oklahoma City. I cinque si muovono tra composizioni originali e riprese e riscritture di temi di Cherry; Christer Bothén, oltre ai clarinetti e al pianoforte, suona il donso n’goni, strumento che già padroneggiava nei suoi anni verdi e che sembra abbia insegnato allo stesso Cherry; Mats Gustafsson si divide tra sassofono, clarinetti e flauti senza disdegnare l’elettronica e l’organo, mentre Goran Kajfeš aggiunge alle sue trombe il sintetizzatore; il donso n’goni è lo strumento che il contrabbassista Kansan Zetterberg ha studiato proprio con Bothén e che integra al proprio contrabbasso; infine troviamo Juan Romero alle congas, al berimbau e a varie altre percussioni.

Se il legame di Bothén con Cherry è, come abbiamo detto, storico e vivificato dalle numerose collaborazioni tra i due, quello di Gustafsson è comprovato dai numerosi omaggi, il più diretto dei quali è forse rappresentato dalla scelta del nome The Thing – titolo di un brano di Don Cherry contenuto nell’album Where Is Brooklyn? – per il suo indimenticabile trio con Paal Nilssen-Love e Ingebrigt Håker Flaten (e la bellezza dell’album che il trio ha realizzato con Neneh Cherry ancora stordisce le nostre orecchie e i nostri cuori…).

Quella di Traces è una musica dolcemente meditativa, sensuale, sofisticata e semplice allo stesso tempo, radicalmente emotiva, in quella tradizione che proprio Cherry ha contribuito a inventare non a caso proprio grazie all’apporto di quei musicisti svedesi che in quegli anni, studiando le tradizioni musicali africane e orientali e integrandole con il proprio folclore, aprivano possibilità inusitate alla musica di derivazione jazzistica.

L’INVISIBLE by Christer Bothén 3

Bothén ha passato i primi anni Settanta in Mali e successivamente a Marrakech studiando il donso n’goni e le locali tradizioni musicali e infine la musica gnawa. Nel 1980 creò la formazione Bolon Bata (in seguito Bolon X), prese parte alla splendida esperienza della Bitter Funeral Beer Band di Bengt Berger e ha continuato ad essere estremamente attivo come dimostrano le varie collaborazioni e la realizzazione nel 2020 del box in 3 cd Ambrosia.

Nel trio che ha dato alle stampe l’album L’Invisible, che esce per Thanatosis Produktion, ritroviamo il contrabbassista Kansan Zetterberg insieme al vibrafonista e batterista Kjell Nordeson, per un album che integra la libera improvvisazione alle composizioni di Bothén. Scrive il clarinettista e multistrumentista svedese: “la musica è un mistero, è l’arte più spirituale che esista ma è invisibile, non puoi vederla” – e sembra riecheggiare la nota dichiarazione di Dolphy (“When you hear music, after it’s over, it’s gone in the air; you can never recapture it again”); e Dolphy ritorna, non fosse che per l’ispirazione timbrica del clarinetto unito al vibrafono come in “Out To Lunch”, così come torna Ornette Coleman, la cui “Lonely Woman” – trasfigurata e quasi spettrale – appare e scompare nel brano che apre l’album.

Quella di L’Invisible è una musica elusiva, che gioca su una palette timbrica particolarmente raffinata, fatta di chiaroscuri, inafferrabile spesso, invisibile, come suggerisce il titolo e come afferma lo stesso Bothén, frutto di una conoscenza approfondita con i musicisti coinvolti, senza la quale non potrebbe realizzarsi la ricerca del clarinettista e multistrumentista svedese, che ha dichiarato ancora che il centro del suo interesse è legato agli effetti che la musica può avere sugli esseri umani e alle loro esperienze in merito, per chiosare: “It’s always about the things that we cannot see. L’invisible, l’invisible…”