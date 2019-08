Due anticipazioni Nyege Nyege Tapes e Hakuna Kulala

Nyege Nyege Tapes è un’etichetta nata nel 2016 in quel di Kampala, capitale dell’Uganda, dedita alla ricognizione, produzione e pubblicazione di musiche provenienti da quell’area geografica.

Vi offriamo in ascolto due brani tratti dalle prossime uscite, una raccolta di electro acholi (Electro Acholi Kaboom from Northern Uganda, esce il 12/9), una reinterpretazione in chiave elettronica della musica da matrimoni dell’Uganda settentrionale (la vicenda di Sublime Frequencies e Omar Souleyman ha fatto scuola…) e, per la sublabel Hakuna Kulala, l’ep dell’artista congolese – di base a Kampala – Rey Sapienz (Mushoro, esce il 22/8), il quale rivisita e miscela a suo modo generi come soukous e kalindula. Dal 5 all’8 settembre Nyege Nyege ha in programma la quinta edizione di un evento che Fact Magazine ha definito come “il miglior festival di elettronica a livello mondiale”: alle sorgenti del fiume Nilo saranno ospiti, fra gli altri, artisti da tutto il mondo come Bonaventure, la cinese 33EMYBW o volti ben noti dalle nostre parti come Dj Scotch Egg e Dj Die Soon.