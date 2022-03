DRUID LORD, Relics Of The Dead

Poco dopo la pubblicazione di un marcescente album di debutto (Hymns For The Wicked, 2010), gli statunitensi Druid Lord realizzarono diversi split (con Wooden Stake, Kaiju e Skeletal Spectre) e un paio di ep su Doomentia Records (Druid Death Cult e Baron Blood), cui seguì Grotesque Offerings (Hells Headbangers Records, 2018). La loro produzione precedente mostrava già coordinate stilistiche affini a Hooded Menace e Acid Witch, poi riversate anche nelle grafiche di copertina, avvalendosi delle illustrazioni del cileno Daniel Corcuera (bassista negli Slaughtbbath e illustratore di The Shackles Of Mammon dei Craven Idol). La formazione di Orlando (Florida) esala atmosfere plumbee di matrice doom death e attinge da un immaginario horror e un po’ caciarone. La flemma di Elden Santos (batteria) in “Immolated Into Ashes” non affonda quindi le proprie radici nella medesima melma di Coffins o Disma (in cui gli elementi riconducibili al death metal degli anni Novanta sono inequivocabili), quanto nel confluire del growl austero del bassista Tony Blakk (Acheron, Equinox…) o degli assoli di Pete Slate e Chris Wicklein in un contesto talvolta prossimo al più tradizionale doom metal. Il titolo Relics Of The Dead anticipa gli stomachevoli (e rassicuranti) cliché narrativi di “Festering Tombs” e la volontà di recuperare le origini di una forma atavica della materia trattata.

Relics of the Dead by DRUID LORD