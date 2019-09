Drose: in ascolto “A Room”, estratto da boy man machine+

I Drose sono una band rock sperimentale americana (Columbus in Ohio) fondata da Dustin Rose. Quest’anno, il 18 ottobre, esce boy man machine+, che unisce il loro album di debutto del 2016 e un precedente sette pollici, con in aggiunta degli inediti, tra i quali “A Room”, che vi diamo la possibilità di ascoltare. Questa ristampa fa parte di una serie curata dall’etichetta Computer Students: Anatomical Reissues applica metodi “medici” alle edizioni musicali, dissezionandole e reinventandone l’artwork in chiave scientifica, laboratoriale e classificatoria. La presenza stessa di inediti, o di altri brani editi accanto a quelli appartenenti sin dall’origine al disco oggetto della “reissue anatomica”, viene vista come una sorta di documentazione scientifica che aiuti a comprendere meglio il contesto in cui si trova l’album.

A novembre la band andrà in tour in Europa: Germania, Olanda, Francia, Svizzera, niente Italia. Il pre-ordine di questa ristampa è partito oggi.

Curiosità: boy man machine era stato registrato presso il Center for Automotive Research di Ann Arbor nel Michigan, un’organizzazione no profit che esamina l’industria dell’automobile e le sue criticità. Nel disco, in qualche modo swansiano/godfleshiano (ma con una voce che esprime spesso vulnerabilità), rientrano così anche tutta una serie di suoni meccanici, a rappresentare “la macchina”, dato che apparentemente al Center for Automotive Research si svolgono anche attività di tipo manifatturiero.