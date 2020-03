Dos Cabrones: “Vulcano” (Alternative Version) live @ Produzioni Rumorose

Di Produzioni Rumorose vi abbiamo già parlato nel presentarvi il video di Julinko “Serpente”. È uno studio di registrazione ma al contempo uno spazio di aggregazione con una sua personalità ben specifica e una chiara visione di come far convergere musica e relazioni umane, etica d.i.y. e necessità di prendersi cura di ogni aspetto a partire dal luogo stesso (mobilia e decorazioni incluse). Così i tre timonieri di Produzioni Rumorose, Andrea, Cesare e Zano, hanno deciso di utilizzare lo spazio per realizzare dei video dal vivo di alcune realtà loro affini o comunque connesse per visione e approccio alla musica. Ecco così nascere questa collaborazione con i Dos Cabrones e il video di “Vulcano” che oggi vi presentiamo.

Quanto ai Dos Cabrones, originari di Bologna e autori del debutto Accanimento Terapeutico uscito per DeAmbula Records a settembre 2019: loro stessi definiscono le composizioni del disco come mescaline noise grunge, in pratica una collisione tra tre mondi in fondo non così distanti (se per mescalina intendiamo lo stoner) e che già in passato hanno avuto modo di venire in contatto. Ciò che caratterizza la musica dei Dos Cabrones è un sound sporco e robusto che viene utilizzato per costruire brani strumentali dai chiari rimandi alla polvere del deserto ma con, in più, una evidente attenzione alla tecnica e alla ricerca di continui cambi di tensione e rotta per donare varietà al percorso in note. Le uniche voci sono dei sample che, insieme ai loop, costituiscono la componente più sperimentale (noise) della ricetta. Proprio quest’ultimo rappresenta un aspetto che varrebbe la pena di ampliare in futuro, così da donare ulteriore particolarità ad una formula che già riesce comunque a catturare interesse e non si fa mancare i suoi interessanti fuori programma.

“Vulcano” viene oggi ripresa in versione alternativa rispetto a quella apparsa su Accanimento Terapeutico, così da offrire un’interessante finestra su come la musica dei due abbia il potenziale per svilupparsi secondo differenti direttrici e possieda ancora ampi margini di manovra per la rotta da intraprendere nel prossimo futuro. Per ora si offre come biglietto da visita oltre che come spunto per recuperare, qualora si fosse perso, il recente lavoro in studio. Buona visione.