Doppio album a settembre per l’icona ambient Laraaji

Laraaji, visto di recente al Terraforma e ricordato da molti perché scoperto da Brian Eno, che gli produsse Ambient 3: Day Of Radiance, pubblicherà un nuovo (doppio) lp su All Saints Records. Bring On The Sun uscirà il 22 settembre, e sarà preceduto dal un singolo in uscita l’8 settembre, Sun Gong, lavoro più meditativo e drone. Chi segue il genere sa che negli ultimi anni c’è stata una riscoperta di questo compositore (ristampe e uscite curate da Glitterbeat, Superior Viaduct, Stones Throw, Soul Jazz Records…).

Questa è “Introspection”…



Questo è un trailer…