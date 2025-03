Dopo i Truckfighters, Stonerkras porta Mr.Bison, Zolle, Them Moose Rush

Dopo i TRUCKFIGHTERS, Stonerkras ha annunciato MR.BISON, THEM MOOSE RUSH, ZOLLE, BLACK POPE, VEUVE, del resto il festival per vocazione pesca in Italia, Slovenia, Croazia e Balcani.

Si parte nel primo pomeriggio di sabato 12 luglio, presenti zone ristoro, mercatini vari, aree relax/massaggi shiatsu e per la prima volta la possibilità di campeggiare (bivacco in loco).

Afterparty domenicale con musica dal vivo.

12 Luglio 2025 – Stonerkras Fest 2025 @B’lanc – Prosecco (Trieste)

TRUCKFIGHTERS (stoner rock, SVE)

MR.BISON (heavy psych, ITA)

THEM MOOSE RUSH (stoner prog, CRO)

ZOLLE (lard rock duo, ITA)

BLACK POPE (southern metal, ITA)

VEUVE (heavy psych, ITA)

+

Afterparty djset with Alterative Nite + Satisfaction

Prevendita biglietti qui

La locandina dell’evento è opera dell’artista Mirkow Gastow.